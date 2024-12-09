https://ria.ru/20241209/kiberataki-1988071162.html

Объем кибератак на сайты крупных компаний в фуд-ритейле вырос на 80%

Объем кибератак на сайты крупных компаний в фуд-ритейле вырос на 80% - РИА Новости, 09.12.2024

Объем кибератак на сайты крупных компаний в фуд-ритейле вырос на 80%

Объем кибератак со стороны ботов на сайты крупных компаний в сегменте фуд-ритейла за год вырос на 80%, специалисты фиксировали повышенную агрессивность уже... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T04:41

2024-12-09T04:41

2024-12-09T05:55

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объем кибератак со стороны ботов на сайты крупных компаний в сегменте фуд-ритейла за год вырос на 80%, специалисты фиксировали повышенную агрессивность уже известных ботнетов - сетей из зараженных устройств, которые используются для кибератак, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела компании по кибербезопасности Servicepipe Антон Чемякин. "Объем ботового трафика на сайтах отдельных крупных игроков фудритейла в 2024 достигал 80% в отдельные дни... При этом год назад при высокой ботовой активности у "медианной компании" этого сегмента экономики объем вредоносного трафика составлял немногим более 50%. Фиксировалась как повышенная агрессивность и изменчивость известных ботнетов, так и появление новых решений", - сказал Чемякин. По его словам, главной проблемой отрасли являются боты-парсеры - это программы, которые предназначены для того, чтобы извлекать информацию из Telegram-каналов и разных групп, сообществ и т.д. А основной причиной высокой ботовой активности в этом году эксперт назвал рост ключевой ставки и инфляции: в таких условиях экономики разным компаниям из сегмента фуд-ритейла важно держать цены на уровне конкурентов. Чемякин добавил, что всплески активности ботов по сбору информации о ценах наблюдались не только перед крупными праздниками и "длинными выходными", но и после значимых экономических событий - изменение курса доллара или ключевой ставки. "В ботовых атаках на фудритейл использовались продвинутые боты. Это самый изощренный из ботов, имитирует поведение реального пользователя, например, движения мыши и клики для обхода систем детекции. … Целью парсеров является именно сбор информации, а не недоступность сервисов. Однако следствием их высокой активности (с выгрузкой тяжелых каталогов) при отсутствии защиты от ботовых атак нередко была именно недоступность сервисов", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20241107/kiberataki-1981398066.html

https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии