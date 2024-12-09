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В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 09.12.2024
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11:24 09.12.2024 (обновлено: 11:35 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/khischenie-1988114398.html
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 09.12.2024
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:35
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья.Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева - 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.
https://realty.ria.ru/20241205/delo-1987459894.html
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

Фигуранты дела о хищении при закупке машин для ГАИ получили до 7,5 года колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Новосибирской области завели дела о хищениях при реконструкции "Вектора"
5 декабря, 09:18
Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева - 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.
Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.
По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения
8 декабря, 17:02
 
МоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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