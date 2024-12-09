https://ria.ru/20241209/khischenie-1988114398.html

В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 09.12.2024

В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:24

2024-12-09T11:24

2024-12-09T11:35

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья.Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева - 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.

https://realty.ria.ru/20241205/delo-1987459894.html

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф