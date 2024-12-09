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В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 09.12.2024
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:35
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья.Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева - 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ
Фигуранты дела о хищении при закупке машин для ГАИ получили до 7,5 года колонии