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Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни - РИА Новости, 09.12.2024
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Шоубиз
 
13:55 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни - РИА Новости, 09.12.2024
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни американского рэпера... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:55
2024-12-09T13:55
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документ сообщил, что иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении Jay-Z и Diddy. Они являются одними из наиболее успешных исполнителей хип-хопа и наиболее богатых музыкантов. "Что касается обвинений в изнасиловании детей против Diddy и Jay Z, я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если будут признаны виновными", - написала Тейлор-Грин. Конгрессвумен добавила, что совершение насилия над детьми должно влечь за собой "самые суровые последствия". Она также призвала к ликвидации американской индустрии торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html
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сша, в мире, марджори тейлор грин
Шоубиз, США, В мире, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

Тейлор-Грин призвала приговорить рэперов P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документ сообщил, что иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении Jay-Z и Diddy. Они являются одними из наиболее успешных исполнителей хип-хопа и наиболее богатых музыкантов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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"Что касается обвинений в изнасиловании детей против Diddy и Jay Z, я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если будут признаны виновными", - написала Тейлор-Грин.
Конгрессвумен добавила, что совершение насилия над детьми должно влечь за собой "самые суровые последствия". Она также призвала к ликвидации американской индустрии торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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