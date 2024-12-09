https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни - РИА Новости, 09.12.2024

Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни американского рэпера... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:55

2024-12-09T13:55

2024-12-09T13:55

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документ сообщил, что иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении Jay-Z и Diddy. Они являются одними из наиболее успешных исполнителей хип-хопа и наиболее богатых музыкантов. "Что касается обвинений в изнасиловании детей против Diddy и Jay Z, я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если будут признаны виновными", - написала Тейлор-Грин. Конгрессвумен добавила, что совершение насилия над детьми должно влечь за собой "самые суровые последствия". Она также призвала к ликвидации американской индустрии торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html

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сша, в мире, марджори тейлор грин