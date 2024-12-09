Россия и Азербайджан провели переговоры по вопросу обмеления Каспия
Делегации Азербайджана и России провели переговоры по вопросу обмеления Каспия
Берег Каспийского моря. Архивное фото
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БАКУ, 9 дек - РИА Новости. Делегации Азербайджана и России провели переговоры по вопросу обмеления Каспийского моря, говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского министерства экологии и природных ресурсов.
Делегации двух стран на встрече возглавили министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
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"На встрече обсуждались уровень Каспийского моря, тенденции к обмелению и причины этого процесса, оценка воздействия на экосистему, в том числе биологические ресурсы, сотрудничество в области мониторинга окружающей среды, адаптационные меры и пути смягчения последствий. Обе стороны подчеркнули важность принятия оперативных и конкретных мер для минимизации последствий обмеления моря и предотвращения этого процесса, договорились об обеспечении взаимного обмена имеющимися данными и научными результатами", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в завершение встречи была достигнута договоренность о проведении в 2025 году в Российской Федерации заседания рабочей группы в составе представителей соответствующих министерств и структур, а также научно-исследовательских институтов, созданной для проведения исследований в связи с проблемой обмеления Каспийского моря.
Рабочая группа разработает план мероприятий по изучению причин изменения уровня Каспийского моря, составлению краткосрочных и долгосрочных прогнозов и проведению масштабных мониторингов. В то же время будут предприняты конкретные шаги, проведены научные исследования и осуществлены другие адаптивные меры, направленные на снижение воздействия изменения уровня моря на прибрежные территории.