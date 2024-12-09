https://ria.ru/20241209/kaspiy-1988277933.html

Россия и Азербайджан провели переговоры по вопросу обмеления Каспия

Россия и Азербайджан провели переговоры по вопросу обмеления Каспия - РИА Новости, 09.12.2024

Россия и Азербайджан провели переговоры по вопросу обмеления Каспия

Делегации Азербайджана и России провели переговоры по вопросу обмеления Каспийского моря, говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского министерства... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:35

2024-12-09T21:35

2024-12-09T21:39

каспийское море

азербайджан

россия

александр козлов (глава минприроды)

в мире

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БАКУ, 9 дек - РИА Новости. Делегации Азербайджана и России провели переговоры по вопросу обмеления Каспийского моря, говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского министерства экологии и природных ресурсов. Делегации двух стран на встрече возглавили министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. "На встрече обсуждались уровень Каспийского моря, тенденции к обмелению и причины этого процесса, оценка воздействия на экосистему, в том числе биологические ресурсы, сотрудничество в области мониторинга окружающей среды, адаптационные меры и пути смягчения последствий. Обе стороны подчеркнули важность принятия оперативных и конкретных мер для минимизации последствий обмеления моря и предотвращения этого процесса, договорились об обеспечении взаимного обмена имеющимися данными и научными результатами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в завершение встречи была достигнута договоренность о проведении в 2025 году в Российской Федерации заседания рабочей группы в составе представителей соответствующих министерств и структур, а также научно-исследовательских институтов, созданной для проведения исследований в связи с проблемой обмеления Каспийского моря. Рабочая группа разработает план мероприятий по изучению причин изменения уровня Каспийского моря, составлению краткосрочных и долгосрочных прогнозов и проведению масштабных мониторингов. В то же время будут предприняты конкретные шаги, проведены научные исследования и осуществлены другие адаптивные меры, направленные на снижение воздействия изменения уровня моря на прибрежные территории.

https://ria.ru/20241202/putin-1986959112.html

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каспийское море

азербайджан

россия

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каспийское море, азербайджан, россия, александр козлов (глава минприроды), в мире