Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 09.12.2024 (обновлено: 12:28 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина - РИА Новости, 09.12.2024
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина
Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:44
2024-12-09T12:28
в мире
германия
украина
ангела меркель
кайя каллас
евросоюз
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, пишет Politico. В статье отмечается, что, поскольку заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель хотела пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Эта идея получила поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникло решение продвигать эту идею на заседании Евросовета, пишет издание.“Для чего это нужно?” — спросила Каллас в присутствии всех лидеров ЕС, призвав отказаться от диалога с Путиным. По словам одного из дипломатов, слова ныне экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии. В начале декабря Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, ангела меркель, кайя каллас, евросоюз, россия, владимир путин
В мире, Германия, Украина, Ангела Меркель, Кайя Каллас, Евросоюз, Россия, Владимир Путин
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина

Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, пишет Politico.

В статье отмечается, что, поскольку заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель хотела пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Эта идея получила поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникло решение продвигать эту идею на заседании Евросовета, пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа
Вчера, 10:32
“Для чего это нужно?” — спросила Каллас в присутствии всех лидеров ЕС, призвав отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, слова ныне экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии.

В начале декабря Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Меркель пожаловалась на Зеленского
23 ноября, 14:01
 
В миреГерманияУкраинаАнгела МеркельКайя КалласЕвросоюзРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала