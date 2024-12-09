https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html

СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина

СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина - РИА Новости, 09.12.2024

СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:44

2024-12-09T09:44

2024-12-09T12:28

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, пишет Politico. В статье отмечается, что, поскольку заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель хотела пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Эта идея получила поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникло решение продвигать эту идею на заседании Евросовета, пишет издание.“Для чего это нужно?” — спросила Каллас в присутствии всех лидеров ЕС, призвав отказаться от диалога с Путиным. По словам одного из дипломатов, слова ныне экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии. В начале декабря Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html

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в мире, германия, украина, ангела меркель, кайя каллас, евросоюз, россия, владимир путин