СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за Путина
Politico: Каллас унизила Меркель ответом на призыв пригласить Путина на саммит
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в июне 2021 года из-за ее призыва пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, пишет Politico.
В статье отмечается, что, поскольку заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель хотела пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Эта идея получила поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникло решение продвигать эту идею на заседании Евросовета, пишет издание.
В статье отмечается, что, поскольку заголовки СМИ предупреждали о скоплении российских войск на границе с Украиной, Меркель хотела пригласить Путина на саммит в Брюсселе. Эта идея получила поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, после чего возникло решение продвигать эту идею на заседании Евросовета, пишет издание.
“Для чего это нужно?” — спросила Каллас в присутствии всех лидеров ЕС, призвав отказаться от диалога с Путиным.
По словам одного из дипломатов, слова ныне экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии.
В начале декабря Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
По словам одного из дипломатов, слова ныне экс-премьера Эстонии вызвали недоумение Макрона, так как лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии.
В начале декабря Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
Меркель пожаловалась на Зеленского
23 ноября, 14:01