Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям
Кадыров назвал выступление Путина на вручении медалей Героям России сигналом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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ГРОЗНЫЙ, 9 дек - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, что он не позволит подорвать целостность и суверенитет страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Он также заявил, что миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев. Россия, добавил Путин, гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
"Я полностью поддерживаю сказанное национальным лидером и хочу добавить, что единство и сплоченность народов России - залог нашей силы. <…> Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны", - написал Кадыров.
Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" прошла в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
На торжественное мероприятие в Кремль были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.