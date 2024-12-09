https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988272531.html

Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям

Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям - РИА Новости, 09.12.2024

Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям

Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:29

2024-12-09T20:29

2024-12-09T20:29

россия

владимир путин

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 дек - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, что он не позволит подорвать целостность и суверенитет страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Он также заявил, что миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев. Россия, добавил Путин, гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции. "Я полностью поддерживаю сказанное национальным лидером и хочу добавить, что единство и сплоченность народов России - залог нашей силы. <…> Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны", - написал Кадыров. Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" прошла в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. На торжественное мероприятие в Кремль были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО 2024-12-09T20:29 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, рамзан кадыров