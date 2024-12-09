Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988272531.html
Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям
Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям - РИА Новости, 09.12.2024
Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям
Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:29
2024-12-09T20:29
россия
владимир путин
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 дек - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, что он не позволит подорвать целостность и суверенитет страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Он также заявил, что миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев. Россия, добавил Путин, гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции. "Я полностью поддерживаю сказанное национальным лидером и хочу добавить, что единство и сплоченность народов России - залог нашей силы. &lt;…&gt; Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны", - написал Кадыров. Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" прошла в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. На торжественное мероприятие в Кремль были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО
Путин: гордимся мужеством воинов, сражающихся в зоне СВО
2024-12-09T20:29
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_af4fa7214f8dbea5ba06fb91b519d7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, рамзан кадыров
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал выступление Путина сигналом недоброжелателям

Кадыров назвал выступление Путина на вручении медалей Героям России сигналом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 9 дек - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" является сигналом недоброжелателям, что он не позволит подорвать целостность и суверенитет страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда" заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Он также заявил, что миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев. Россия, добавил Путин, гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
"Я полностью поддерживаю сказанное национальным лидером и хочу добавить, что единство и сплоченность народов России - залог нашей силы. <…> Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны", - написал Кадыров.
Церемония награждения президентом России Героев России медалями "Золотая Звезда" прошла в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
На торжественное мероприятие в Кремль были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
8 декабря, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала