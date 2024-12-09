https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988185678.html

Кадыров сделал новое заявление о ВСУ

Кадыров сделал новое заявление о ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

Кадыров сделал новое заявление о ВСУ

ВСУ осталось недолго, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии журналисту Александру Юнашеву. "Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:16

2024-12-09T15:16

2024-12-09T15:18

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ВСУ осталось недолго, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии журналисту Александру Юнашеву. "Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем порядок", — сказал он. Ранее Кадыров указывал, что решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин, а выигравший выборы президента США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

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в мире, украина, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир путин