https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988185678.html
Кадыров сделал новое заявление о ВСУ
Кадыров сделал новое заявление о ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
Кадыров сделал новое заявление о ВСУ
ВСУ осталось недолго, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии журналисту Александру Юнашеву. "Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:16
2024-12-09T15:16
2024-12-09T15:18
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ВСУ осталось недолго, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в комментарии журналисту Александру Юнашеву. "Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем порядок", — сказал он. Ранее Кадыров указывал, что решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин, а выигравший выборы президента США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
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Кадыров сделал новое заявление о ВСУ
Кадыров заявил, что ВСУ осталось недолго