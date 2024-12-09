https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988138701.html

Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт

Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт - РИА Новости, 09.12.2024

Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт

Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает лидер России Владимир Путин, а избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование и... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:03

2024-12-09T13:03

2024-12-09T22:47

украина

россия

в мире

сша

дональд трамп

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает лидер России Владимир Путин, а избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников на территории СВО, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров."Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию", — сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине."Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территории, которые обезопасят нашу страну. Только тогда сказать слово", — уточнил Кадыров.Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

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украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, рамзан кадыров, владимир путин