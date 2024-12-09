Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 09.12.2024 (обновлено: 22:47 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988138701.html
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт - РИА Новости, 09.12.2024
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает лидер России Владимир Путин, а избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:03
2024-12-09T22:47
украина
россия
в мире
сша
дональд трамп
рамзан кадыров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает лидер России Владимир Путин, а избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников на территории СВО, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров."Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию", — сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине."Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территории, которые обезопасят нашу страну. Только тогда сказать слово", — уточнил Кадыров.Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, рамзан кадыров, владимир путин
Украина, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт

Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине сделает лидер России Владимир Путин, а избранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование и поток наемников на территории СВО, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию", — сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине.
"Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территории, которые обезопасят нашу страну. Только тогда сказать слово", — уточнил Кадыров.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа
Вчера, 10:32
 
УкраинаРоссияВ миреСШАДональд ТрампРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала