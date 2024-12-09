https://ria.ru/20241209/ingushetija-1988256724.html

В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери

В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери - РИА Новости, 09.12.2024

В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери

Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:43

2024-12-09T19:43

2024-12-09T19:43

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назрань

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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, 23-летняя жительница селения Майское в Северной Осетии скрывала свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года, родив девочку в медицинском учреждении Владикавказа, она оставила дочь на попечение органов опеки и попечительства. "Однако в октябре того же года, получив от незнакомой ранее женщины предложение о передаче ей ребенка за денежное вознаграждение, обратилась за восстановлением родительских прав. После она забрала девочку из родильного дома и перевезла в Назрань, где передала покупателю, получив от нее 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Магасский районный суд признал женщину виновной по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20240924/uzbekistan-1974411719.html

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происшествия, владикавказ, назрань, россия