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В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери
В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери - РИА Новости, 09.12.2024
В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери
Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:43
2024-12-09T19:43
2024-12-09T19:43
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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, 23-летняя жительница селения Майское в Северной Осетии скрывала свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года, родив девочку в медицинском учреждении Владикавказа, она оставила дочь на попечение органов опеки и попечительства. "Однако в октябре того же года, получив от незнакомой ранее женщины предложение о передаче ей ребенка за денежное вознаграждение, обратилась за восстановлением родительских прав. После она забрала девочку из родильного дома и перевезла в Назрань, где передала покупателю, получив от нее 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Магасский районный суд признал женщину виновной по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Происшествия, Владикавказ, Назрань, Россия
В Ингушетии женщину осудили за продажу новорожденной дочери
Жительница Ингушетии получила три года колонии за продажу новорожденной дочери