https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988107342.html

Хинштейн заявил о намерении провести ревизию в Курской области

Хинштейн заявил о намерении провести ревизию в Курской области - РИА Новости, 09.12.2024

Хинштейн заявил о намерении провести ревизию в Курской области

Врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и Счетную палату для ревизии предшествующей деятельности в регионе. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:47

2024-12-09T10:47

2024-12-09T10:47

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россия

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 9 дек - РИА Новости. Врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и Счетную палату для ревизии предшествующей деятельности в регионе. "Я своей стороны буду обращаться, очевидно, в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности. Это нормальная практика, во многих регионах так происходило со сменой высшего должностного лица с тем, чтобы было понятно, все прозрачно: как было, какие вопросы. Очень надеюсь и рассчитываю, что эти проверки, эти ревизии не пошатнут у меня веру в человечество", - сказал Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области. В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)