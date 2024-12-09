https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988094483.html
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников - РИА Новости, 09.12.2024
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:03
2024-12-09T10:03
2024-12-09T10:03
политика
курская область
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александр хинштейн
владимир путин
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КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате. "Сразу, коллеги, хочу ко всем обратиться: если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму. Никаких претензий здесь нет и не будет. У каждого человека есть свой предел возможностей и свой потолок. То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно", - сказал Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области. В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
Хинштейн примет увольнение курских чиновников, не готовых к новому формату