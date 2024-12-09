https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988094483.html

Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников

Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников - РИА Новости, 09.12.2024

Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:03

2024-12-09T10:03

2024-12-09T10:03

политика

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате. "Сразу, коллеги, хочу ко всем обратиться: если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму. Никаких претензий здесь нет и не будет. У каждого человека есть свой предел возможностей и свой потолок. То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно", - сказал Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области. В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)