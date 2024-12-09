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Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб - РИА Новости, 09.12.2024
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23:01 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988284528.html
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб - РИА Новости, 09.12.2024
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб
Участники акции протеста в Тбилиси принесли к парламенту настоящий гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который позже подожгли,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:01
2024-12-09T23:01
в мире
тбилиси
грузия
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси принесли к парламенту настоящий гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который позже подожгли, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html
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в мире, тбилиси, грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Бидзина Иванишвили, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб

Протестующие в Тбилиси подожгли гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси принесли к парламенту настоящий гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который позже подожгли, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Елка у парламента Грузии с лозунгами и флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную у парламента елку
Вчера, 00:35
 
В миреТбилисиГрузияБидзина ИванишвилиГрузинская мечта - Демократическая ГрузияПротесты в Грузии — 2024
 
 
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