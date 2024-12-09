https://ria.ru/20241209/gruziya-1988284528.html

Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб

Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб - РИА Новости, 09.12.2024

Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб

Участники акции протеста в Тбилиси принесли к парламенту настоящий гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который позже подожгли,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:01

2024-12-09T23:01

2024-12-09T23:01

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грузинская мечта - демократическая грузия

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси принесли к парламенту настоящий гроб с чучелом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, который позже подожгли, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html

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в мире, тбилиси, грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, протесты в грузии — 2024