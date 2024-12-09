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На границе Белоруссии и Евросоюза снова выстроилась очередь из фур - РИА Новости, 09.12.2024
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12:11 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/granitsa-1988123885.html
На границе Белоруссии и Евросоюза снова выстроилась очередь из фур
На границе Белоруссии и Евросоюза снова выстроилась очередь из фур - РИА Новости, 09.12.2024
На границе Белоруссии и Евросоюза снова выстроилась очередь из фур
Очередь на въезд из Белоруссии в ЕС составляет 3240 грузовиков, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:11
2024-12-09T12:11
в мире
белоруссия
литва
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Очередь на въезд из Белоруссии в ЕС составляет 3240 грузовиков, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "По состоянию на 10:00 перед всеми сопредельными пунктами пропуска фиксируется 3240 большегрузов. Несмотря на увеличение количества фур, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что контрольные службы литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") за прошедшие сутки приняли всего 11 грузовиков из 500 возможных, это – 2% от нормы. По данным белорусских пограничников, через погранпереход "Шальчининкай" ("Бенякони") пропустили в Литву 11% большегрузов от нормы. "Очередь перед польским погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") за выходные дни выросла до 1420 фур. Его сотрудники приняли на свою территорию 59% большегрузов", - передает пограничный комитет. Он подчеркивает, что въезда в Латвию ожидает свыше 530 грузовиков, на латвийском погранпереходе "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили только 29% автомобилей. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981952784.html
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https://ria.ru/20240920/mid-1973798566.html
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в мире, белоруссия, литва, латвия, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Латвия, Евросоюз
На границе Белоруссии и Евросоюза снова выстроилась очередь из фур

Очередь на выезд из Белоруссии в ЕС достигла 3240 грузовиков

© SE/ EAST NEWS | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков перед таможней в Польше
Очереди из грузовиков перед таможней в Польше - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© SE/ EAST NEWS
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Очередь на въезд из Белоруссии в ЕС составляет 3240 грузовиков, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
"По состоянию на 10:00 перед всеми сопредельными пунктами пропуска фиксируется 3240 большегрузов. Несмотря на увеличение количества фур, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что контрольные службы литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") за прошедшие сутки приняли всего 11 грузовиков из 500 возможных, это – 2% от нормы. По данным белорусских пограничников, через погранпереход "Шальчининкай" ("Бенякони") пропустили в Литву 11% большегрузов от нормы.
"Очередь перед польским погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") за выходные дни выросла до 1420 фур. Его сотрудники приняли на свою территорию 59% большегрузов", - передает пограничный комитет.
Он подчеркивает, что въезда в Латвию ожидает свыше 530 грузовиков, на латвийском погранпереходе "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили только 29% автомобилей.
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С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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