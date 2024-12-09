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Проект о противодействии финансированию экстремизма готов ко II чтению - РИА Новости, 09.12.2024
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16:26 09.12.2024 (обновлено: 16:52 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988201886.html
Проект о противодействии финансированию экстремизма готов ко II чтению
Проект о противодействии финансированию экстремизма готов ко II чтению - РИА Новости, 09.12.2024
Проект о противодействии финансированию экстремизма готов ко II чтению
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:26
2024-12-09T16:52
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности и расширяющий основания для включения в список террористов и экстремистов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 12 декабря. Документ включает в сферу применения антиотмывочного законодательства направления, связанные с противодействием финансированию экстремизма. Полномочия в этой сфере закрепляются за Росфинмониторингом. Это позволит Росфинмониторингу направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы, пояснял в июле РИА Новости замглавы ведомства Герман Негляд. Законопроект также расширяет перечень оснований для включения граждан в перечень причастных к терроризму и экстремизму лиц и исключения из него. Заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев сообщил на заседании комитета по финрынку, что в перечень террористов и экстремистов сейчас включено порядка 16 тысяч физических лиц. "В связи с принятием этого законопроекта, по нашим прогнозам, где-то этот перечень увеличится на 200-300 человек в год", - добавил он. Грачев также отметил, что ко второму чтению уточнен ряд изменений, вносимых в отраслевые законы, а также по предложениям правоохранительных органов уточнены "основания дополнительные для включения в перечень террористов и экстремистов". При этом он обратил внимание, что до сих пор в РФ отсутствует механизм приостановления операций по подозрению в отмывании доходов, когда "к нам обращаются в том числе и компетентные органы иностранных государств, либо, когда мы сами направляем такие запросы". Поправками эта проблема решается. "Теперь, если у нас имеется информация, мы сможем запрашивать иностранные подразделения финансовой разведки. Безусловно, нужно понять, что есть момент политический - дружественные или недружественные страны. Но, по крайней мере, правовой механизм направления запросов в иностранные государства, соответственно, и наоборот, когда иностранные государства нам направляют запросы, он появится", - сказал Грачев.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, общество
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ, Общество
Проект о противодействии финансированию экстремизма готов ко II чтению

Комитет ГД подготовил ко II чтению проект о противодействии экстремизму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности и расширяющий основания для включения в список террористов и экстремистов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 12 декабря.
Документ включает в сферу применения антиотмывочного законодательства направления, связанные с противодействием финансированию экстремизма. Полномочия в этой сфере закрепляются за Росфинмониторингом. Это позволит Росфинмониторингу направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы, пояснял в июле РИА Новости замглавы ведомства Герман Негляд.
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Законопроект также расширяет перечень оснований для включения граждан в перечень причастных к терроризму и экстремизму лиц и исключения из него. Заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев сообщил на заседании комитета по финрынку, что в перечень террористов и экстремистов сейчас включено порядка 16 тысяч физических лиц. "В связи с принятием этого законопроекта, по нашим прогнозам, где-то этот перечень увеличится на 200-300 человек в год", - добавил он.
Грачев также отметил, что ко второму чтению уточнен ряд изменений, вносимых в отраслевые законы, а также по предложениям правоохранительных органов уточнены "основания дополнительные для включения в перечень террористов и экстремистов". При этом он обратил внимание, что до сих пор в РФ отсутствует механизм приостановления операций по подозрению в отмывании доходов, когда "к нам обращаются в том числе и компетентные органы иностранных государств, либо, когда мы сами направляем такие запросы".
Поправками эта проблема решается. "Теперь, если у нас имеется информация, мы сможем запрашивать иностранные подразделения финансовой разведки. Безусловно, нужно понять, что есть момент политический - дружественные или недружественные страны. Но, по крайней мере, правовой механизм направления запросов в иностранные государства, соответственно, и наоборот, когда иностранные государства нам направляют запросы, он появится", - сказал Грачев.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФОбщество
 
 
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