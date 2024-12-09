https://ria.ru/20241209/gosduma-1988200523.html
Комитет Госдумы одобрил поправку о рекламе без отчислений в бюджет
Комитет Госдумы одобрил поправку о рекламе без отчислений в бюджет - РИА Новости, 09.12.2024
Комитет Госдумы одобрил поправку о рекламе без отчислений в бюджет
Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, которой предлагается осуществлять распространение рекламы без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:19
2024-12-09T16:19
2024-12-09T16:51
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, которой предлагается осуществлять распространение рекламы без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций. "Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не уплачиваются при распространении рекламы: 1) на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", владельцами которых являются: а) вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; б) информационные агентства", - сказано в тексте поправок, которые размещены в думской электронной базе.
https://ria.ru/20241120/svo-1984748283.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Комитет Госдумы одобрил поправку о рекламе без отчислений в бюджет
Комитет ГД одобрил поправку о рекламе без обязательных отчислений в бюджет РФ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, которой предлагается осуществлять распространение рекламы без обязательных отчислений в бюджет РФ на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций.
"Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не уплачиваются при распространении рекламы: 1) на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", владельцами которых являются: а) вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; б) информационные агентства", - сказано в тексте поправок, которые размещены в думской электронной базе.