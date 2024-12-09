https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988281126.html
Появилось видео атаки дрона ВСУ на автомобиль священника в Горловке
Появилось видео атаки дрона ВСУ на автомобиль священника в Горловке - РИА Новости, 09.12.2024
Появилось видео атаки дрона ВСУ на автомобиль священника в Горловке
Украинские сайты опубликовали видео атаки FPV-дрона ВСУ на гражданский автомобиль, принадлежащий священнику из Горловки. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:17
2024-12-09T22:17
2024-12-09T22:17
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские сайты опубликовали видео атаки FPV-дрона ВСУ на гражданский автомобиль, принадлежащий священнику из Горловки. На ролике видно, как автомобиль марки Daewoo Matiz желтого цвета движется по проезжей части вдоль жилых домов, его атакует FPV-дрон. В результате нападения в машине были выбиты стекла, кузов посечен осколками. За рулем находился священник. "Мы на Глубокую (шахта и поселок рядом с Горловкой - ред.) ехали... поддерживать людей. По возможности возим водичку, продуктовые наборы. Слава Богу, что я жив, только машина пострадала. Ничего страшного – это все металл. Могу только с уверенностью сказать, что спасибо всем людям, которые за меня молятся, что по их молитвам я живой", - рассказал РИА Новости протоиерей Василий Туренко, настоятель Казанского храма в микрорайоне Комсомолец города Горловка. Священник в результате атаки не пострадал, богослужения в Казанском храме продолжаются, несмотря на частое появление вражеских беспилотников в микрорайоне, передает корреспондент агентства. Ранее Горловская епархия сообщила, что дрон-камикадзе атаковал в Горловке автомобиль, в котором находился православный священник.
https://ria.ru/20241208/voyska-1987955203.html
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Атака FPV-дрона ВСУ на автомобиль священника
Украинские сайты решили опубликовать видео атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль священника, который ехал в пригород помогать людям.
«Ничего страшного – это все металл. Могу только с уверенностью сказать, что спасибо всем людям, которые за меня молятся, что по их молитвам я живой», - сказал Туренко корреспонденту агентства.
2024-12-09T22:17
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Появилось видео атаки дрона ВСУ на автомобиль священника в Горловке
Опубликованы кадры атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль священника в Горловке