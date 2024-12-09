https://ria.ru/20241209/gladkov-1988168915.html

Гладков поручил проработать создание белгородского завода модульных домов

Гладков поручил проработать создание белгородского завода модульных домов - РИА Новости, 09.12.2024

Гладков поручил проработать создание белгородского завода модульных домов

Белгородской области необходим собственный завод по созданию модульных домов, чтобы можно было быстрее предоставлять жилье людям из отселенных территорий,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:24

2024-12-09T14:24

2024-12-09T14:24

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

жилье

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БЕЛГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Белгородской области необходим собственный завод по созданию модульных домов, чтобы можно было быстрее предоставлять жилье людям из отселенных территорий, необходимо создать условия для его возведения, поручил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Потребность есть как в малоэтажном возведении, так и в средней этажности. Надо создавать условия для создания такого завода в области. Жду отдельный доклад о реализации его уже в следующем году. Это крайне важный для нас вопрос, финансирование на эти цели есть", - сказал Гладков. В начале осени глава региона озвучил идею по созданию завода в области непосредственно для строительства модульных домов, а не для производства стройматериалов. Применение современных технологий позволит региону быстрее предоставлять жильё людям из отселённых населённых пунктов и тем, кто его лишился из-за постоянных атак ВСУ. Такой завод правительство может приобрести для подконтрольной на 100 % Белгородской ипотечной корпорации. Губернатор в ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства в понедельник поручил региональному минстрою выстроить планы по организации модульного строительства быстровозводимого жилья на территории Белгородской области. Что касается восстановления повреждённой из-за обстрелов украинских войск инфраструктуры в области, то на сегодняшний день остаётся необходимость восстановления 401 инфраструктурного объекта, в том числе 86 объектов, которые находятся в зоне ЧС, в отселенных населенных пунктах и зоне нестабильной оперативной обстановки. Работы уже завершены на 124 объектах, с учетом восстановления после повторных обстрелов. В работе сейчас еще 191 объект. Общая потребность в финансировании – более 6 миллиардов рублей. Так, из резервного фонда выделено 942,5 миллиона рублей; из федерального бюджета порядка 190 миллионов рублей, из них почти 168 миллионов рублей – компенсация понесенных затрат федеральных средств по линии министерства спорта РФ. Объем финансирования на 2025-2027 годы составляет почти 2 миллиарда рублей. Также в ходе заседания Гладков напомнил о проведении восстановительных работ в "Белгород-Арене" и спортивном центре "Сирень". На их восстановление, а также ещё трёх спортобъектов было выделено 223 миллиона рублей. "Восстановление объектов – наша текущая работа, поэтому по оперативной обстановке мы выполняем работы там, где это возможно. Необходимо ускорять выполнение работ как по мирным планам развития строительства, так и по текущему восстановлению поврежденных объектов", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241209/gladkov-1988114120.html

https://ria.ru/20241128/belgorod-1986310745.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, жилье