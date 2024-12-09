https://ria.ru/20241209/geroi-1988196537.html

Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины

Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины - РИА Новости, 09.12.2024

Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:56

2024-12-09T15:56

2024-12-09T15:56

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие пожелания, поблагодарив военнослужащих за их работу на благо Родины и пожелав успехов, удачи и побед. Общение состоялось после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями. "Поздравляю вас с наградой высокой, с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что говорил. Но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы, о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям... Всего доброго. Успехов, удачи, побед", - сказал Путин, предложив поднять бокалы. Он также пообщался с родными тех героев, кто был награжден посмертно. "Мы поговорим сейчас с вами отдельно", - пообещал президент вдове добровольца Владимира Гавриленко, которая рассказала ему о своих сыновьях-военнослужащих и о своей жизненной ситуации.

https://ria.ru/20241209/putin-1988191674.html

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C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества 2024-12-09T15:56 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф