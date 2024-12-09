https://ria.ru/20241209/geroi-1988196537.html
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины - РИА Новости, 09.12.2024
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:56
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0f9ff2208932de3388ca05ad2eec898.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие пожелания, поблагодарив военнослужащих за их работу на благо Родины и пожелав успехов, удачи и побед. Общение состоялось после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями. "Поздравляю вас с наградой высокой, с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что говорил. Но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы, о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям... Всего доброго. Успехов, удачи, побед", - сказал Путин, предложив поднять бокалы. Он также пообщался с родными тех героев, кто был награжден посмертно. "Мы поговорим сейчас с вами отдельно", - пообещал президент вдове добровольца Владимира Гавриленко, которая рассказала ему о своих сыновьях-военнослужащих и о своей жизненной ситуации.
https://ria.ru/20241209/putin-1988191674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_148:0:1588:1080_1920x0_80_0_0_e798d34f38ed2bf55a858b069ddef981.jpg
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
2024-12-09T15:56
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
Путин попросил героев России передать подразделениям самые лучшие пожелания
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие пожелания, поблагодарив военнослужащих за их работу на благо Родины и пожелав успехов, удачи и побед.
Общение состоялось после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России
. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями.
«
"Поздравляю вас с наградой высокой, с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что говорил. Но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы, о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям... Всего доброго. Успехов, удачи, побед", - сказал Путин
, предложив поднять бокалы.
Он также пообщался с родными тех героев, кто был награжден посмертно.
"Мы поговорим сейчас с вами отдельно", - пообещал президент вдове добровольца Владимира Гавриленко, которая рассказала ему о своих сыновьях-военнослужащих и о своей жизненной ситуации.