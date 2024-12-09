Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/geroi-1988196537.html
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины - РИА Новости, 09.12.2024
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:56
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0f9ff2208932de3388ca05ad2eec898.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие пожелания, поблагодарив военнослужащих за их работу на благо Родины и пожелав успехов, удачи и побед. Общение состоялось после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями. "Поздравляю вас с наградой высокой, с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что говорил. Но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы, о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям... Всего доброго. Успехов, удачи, побед", - сказал Путин, предложив поднять бокалы. Он также пообщался с родными тех героев, кто был награжден посмертно. "Мы поговорим сейчас с вами отдельно", - пообещал президент вдове добровольца Владимира Гавриленко, которая рассказала ему о своих сыновьях-военнослужащих и о своей жизненной ситуации.
https://ria.ru/20241209/putin-1988191674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
2024-12-09T15:56
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_148:0:1588:1080_1920x0_80_0_0_e798d34f38ed2bf55a858b069ddef981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил героев России за работу на благо родины

Путин попросил героев России передать подразделениям самые лучшие пожелания

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с героями России после церемонии награждения в Кремле попросил их передать своим подразделениям самые лучшие пожелания, поблагодарив военнослужащих за их работу на благо Родины и пожелав успехов, удачи и побед.
Общение состоялось после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Президент России Владимир Путин и Герои России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Герой России рассказал, о чем говорил с Путиным на неформальной встрече
Вчера, 15:32
Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями.
«
"Поздравляю вас с наградой высокой, с праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, как я только что говорил. Но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы, о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям... Всего доброго. Успехов, удачи, побед", - сказал Путин, предложив поднять бокалы.
Он также пообщался с родными тех героев, кто был награжден посмертно.
"Мы поговорим сейчас с вами отдельно", - пообещал президент вдове добровольца Владимира Гавриленко, которая рассказала ему о своих сыновьях-военнослужащих и о своей жизненной ситуации.
© РИА Новости / Алексей МайшевПрезидент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России вдове добровольца Владимира Гавриленко Елене Гавриленко на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя России вдове добровольца Владимира Гавриленко Елене Гавриленко на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России вдове добровольца Владимира Гавриленко Елене Гавриленко на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала