В Германии выступили за проведение международной конференции по Сирии
Глава СвДП Линднер выступил за проведение международной конференции по Сирии
© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за проведение международной конференции по Сирии.
"Я считаю, нам нужна международная конференция по Сирии, (инициатива проведения которой – ред.) может исходить и от Германии", - заявил политик в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
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По словам Линднера, в ходе этой конференции необходимо обсудить, что могут сделать внешние силы для "стабилизации ситуации в Сирии". Он назвал это приоритетной задачей международного сообщества.
Только после этого нужно выяснять, как повлияют события в Сирии на Германию и ее политику по отношению к беженцам, подчеркнул политик в ответ на просьбу прокомментировать предложения о ее ужесточении. Линднер заявил, что он обеспокоен событиями в Сирии, так как там сейчас преобладают "небезопасность и неопределенность". Однако он отметил, что у Сирии появляется шанс на "хорошее будущее".
Ранее заместители председателя фракции немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханн Вадефуль и Андреа Линдхольц выступили за возвращение сирийских беженцев на родину после стабилизации ситуации в стране и за прекращение приема новых беженцев из Сирии.
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Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Кристиан Линднер с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года занимал пост министра финансов ФРГ. После того, как он был уволен по настоянию канцлера Германии Олафа Шольца, страна столкнулась с правительственным кризисом.
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