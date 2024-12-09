https://ria.ru/20241209/germaniya-1988171318.html

В Германии выступили за проведение международной конференции по Сирии

В Германии выступили за проведение международной конференции по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Германии выступили за проведение международной конференции по Сирии

Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за проведение международной конференции по Сирии. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:30

2024-12-09T14:30

2024-12-09T14:30

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сирия

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кристиан линднер

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олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за проведение международной конференции по Сирии. "Я считаю, нам нужна международная конференция по Сирии, (инициатива проведения которой – ред.) может исходить и от Германии", - заявил политик в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По словам Линднера, в ходе этой конференции необходимо обсудить, что могут сделать внешние силы для "стабилизации ситуации в Сирии". Он назвал это приоритетной задачей международного сообщества. Только после этого нужно выяснять, как повлияют события в Сирии на Германию и ее политику по отношению к беженцам, подчеркнул политик в ответ на просьбу прокомментировать предложения о ее ужесточении. Линднер заявил, что он обеспокоен событиями в Сирии, так как там сейчас преобладают "небезопасность и неопределенность". Однако он отметил, что у Сирии появляется шанс на "хорошее будущее". Ранее заместители председателя фракции немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханн Вадефуль и Андреа Линдхольц выступили за возвращение сирийских беженцев на родину после стабилизации ситуации в стране и за прекращение приема новых беженцев из Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Кристиан Линднер с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года занимал пост министра финансов ФРГ. После того, как он был уволен по настоянию канцлера Германии Олафа Шольца, страна столкнулась с правительственным кризисом.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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в мире, сирия, германия, россия, кристиан линднер, башар асад, олаф шольц, хдс/хсс