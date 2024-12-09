В Германии призвали Евросоюз к обсуждению финансирования обороны
Глава Минфина ФРГ Кукис: страны ЕС должны обсуждать конкретные идеи по обороне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ЕС должны обсуждать конкретные идеи относительно финансирования европейской обороны, не абстракции, такие как еврооблигации, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обсуждают создание совместного фонда в размере 500 миллиардов евро для оборонных проектов и закупок вооружений. По данным издания, европейские чиновники сосредоточены на создании механизма финансирования, который будет включать в себя выпуск облигаций, обеспеченных национальными гарантиями стран-участниц, а не ЕС в целом.
"Конечно, речь пойдет о том, как мы можем в Европе сотрудничать в сфере обороны", - заявил Кукис по прибытию на заседание Еврогруппы в Брюсселе.
Среди прочего он упомянул европейскую инициативу по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, Европейский фонд мира и сотрудничество с Европейским инвестиционным банком.
"Все эти идеи мы поддерживаем и находим их лучше, чем абстрактные дискуссии относительно еврооблигаций для финансирования оборонных проектов. Есть много конкретных примеров, как ЕС может очень успешно сотрудничать в сфере обороны",- заявил Кукис.
Ранее переизбранная на второй срок на пост главы Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала подготовить в первые 100 дней своего председательства в Еврокомиссии план развития обороны в ЕС, а также работать над наращиванием расходов стран сообщества на оборону и над укреплением оборонной промышленности.