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В МВД Германии прокомментировали ситуацию с сирийскими беженцами

В МВД Германии прокомментировали ситуацию с сирийскими беженцами - РИА Новости, 09.12.2024

В МВД Германии прокомментировали ситуацию с сирийскими беженцами

Из-за текущей ситуации в Сирии заявки на получение статуса беженца в ФРГ сирийскими гражданами откладывается и не рассматривается в приоритетном порядке,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:23

2024-12-09T15:23

2024-12-09T15:23

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Из-за текущей ситуации в Сирии заявки на получение статуса беженца в ФРГ сирийскими гражданами откладывается и не рассматривается в приоритетном порядке, заявила официальный представитель министерства внутренних дел Германии Соня Кок в ходе брифинга германского кабмина. Представитель МВД пояснила, что ситуация в Сирии является "неясной", а потому Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев не может провести необходимую для согласования заявки проверку. "Это означает, что решения по заявкам на убежище не принимаются, а, в некотором роде, сортируются в низ стопки", - подчеркнула она. По её словам, приоритет заявок беженцев из других стран, тем самым, повышается. Также Кок допустила, что желающим вернуться в Сирию мигрантам может предоставляться покрывающая расходы на поезду субсидия, выплачиваемая властями немецких земель. После ухода сирийского президента Башара Асада среди политиков в Германии стартовала дискуссия о возращении на родину беженцев из Сирии, которые проживают в ФРГ. Так, спикер по вопросам внешней политики оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Юрген Хардт в связи с изменением политической ситуации в Сирии призвал вновь оценить, кто нуждается в предоставлении убежища в Германии, а кто нет. В свою очередь депутат от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер призвал не ужесточать миграционную политику в отношении сирийских беженцев после ухода Асада. По данным федерального статистического ведомства Германии, по состоянию на конец 2023 года в стране проживало около 970 тысяч сирийцев. В первой половине 2024 года сирийцы подали более 37 тысяч прошений о предоставлении убежища (31% от общего числа). За 2023 год было подано более 100 тысяч прошений, следует из статистических данных министерства по делам миграции и беженцев ФРГ. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html

https://ria.ru/20241209/germaniya-1988171318.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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Беженцы покидают свои дома из-за эскалации гражданской войны в Сирии Тысячи беженцев покинули свои дома из-за эскалации гражданской войны в Сирии. 2024-12-09T15:23 true PT1M15S

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в мире, жилье, россия, москва, сирия, башар асад