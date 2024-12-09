https://ria.ru/20241209/frantsija-1988136831.html

МИД Франции назвал условие для поддержки вооруженной сирийской оппозиции

МИД Франции назвал условие для поддержки вооруженной сирийской оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024

МИД Франции назвал условие для поддержки вооруженной сирийской оппозиции

Франция будет оказывать поддержку сирийской оппозиции только в случае учета ею интересов всех представителей сирийского общества, заявил уходящий в отставку... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:17

2024-12-09T13:17

2024-12-09T13:17

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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости. Франция будет оказывать поддержку сирийской оппозиции только в случае учета ею интересов всех представителей сирийского общества, заявил уходящий в отставку министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "Мы требуем единогласного принятия всех групп общества в Сирии… В данном политическом переходе все политические движения и меньшинства должны быть учтены, представлены и должны найти свое место… Помощь и поддержка, которую Франция может оказать этому политическому переходу в Сирии, будет зависеть от выполнения наших требований об инклюзивном переходе, который уважает интересы меньшинств, права человека и международное право", - сказал Барро в эфире телеканала Franceinfo. Барро ушел от ответа на вопрос, намерен ли Париж открыть посольство в Дамаске. "Мы прекратили дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Спецпосланник Франции по Сирии находится в ближневосточном регионе и прибудет в Сирию в ближайшие дни", - сказал министр. Он отметил, что в Сирии находятся несколько сотен французских граждан, Париж взаимодействует с властями в Сирии через посольство Румынии и свое диппредставительство в Бейруте. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988008125.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986967025.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024