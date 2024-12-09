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Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент - РИА Новости, 09.12.2024
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20:37 09.12.2024 (обновлено: 20:56 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/finlyandiya-1988273227.html
Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент
Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент - РИА Новости, 09.12.2024
Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент
Финская инициатива о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин набрала необходимое количество подписей и будет передана в парламент. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:37
2024-12-09T20:56
в мире
камбоджа
финляндия
оттава
мика аалтола
юсси ниинистё
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Финская инициатива о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин набрала необходимое количество подписей и будет передана в парламент. Инициатива открылась для подписей в пятницу в День независимости Финляндии. В понедельник она набрала необходимые 50 тысяч подписей, после проверки инициатива будет передана в парламент. Ее авторами стали финский депутат Европарламента Мика Аалтола, исследователь Института внешней политики Анри Ванханен, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий силами обороны Финляндии Юхани Каскеала, а также бывшие дипломаты. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины. Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Ранее в секретариате Оттавской конвенции заявили РИА Новости, что на саммите Оттавской конвенции в Камбодже ни одна страна, включая Финляндию, не выразила желание выйти из соглашения о запрещении противопехотных мин. Саммит в Камбодже прошел 25-29 ноября. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html
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в мире, камбоджа, финляндия, оттава, мика аалтола, юсси ниинистё
В мире, Камбоджа, Финляндия, Оттава, Мика Аалтола, Юсси Ниинистё
Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент

Финскую инициативу о выходе из Конвенции о запрете мин передадут в парламент

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Финская инициатива о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин набрала необходимое количество подписей и будет передана в парламент.
Инициатива открылась для подписей в пятницу в День независимости Финляндии. В понедельник она набрала необходимые 50 тысяч подписей, после проверки инициатива будет передана в парламент.
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Ее авторами стали финский депутат Европарламента Мика Аалтола, исследователь Института внешней политики Анри Ванханен, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий силами обороны Финляндии Юхани Каскеала, а также бывшие дипломаты.
Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Ранее в секретариате Оттавской конвенции заявили РИА Новости, что на саммите Оттавской конвенции в Камбодже ни одна страна, включая Финляндию, не выразила желание выйти из соглашения о запрещении противопехотных мин. Саммит в Камбодже прошел 25-29 ноября.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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В миреКамбоджаФинляндияОттаваМика АалтолаЮсси Ниинистё
 
 
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