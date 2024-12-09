https://ria.ru/20241209/finlyandiya-1988273227.html

Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент

Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент - РИА Новости, 09.12.2024

Финскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции передадут в парламент

Финская инициатива о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин набрала необходимое количество подписей и будет передана в парламент. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:37

2024-12-09T20:37

2024-12-09T20:56

в мире

камбоджа

финляндия

оттава

мика аалтола

юсси ниинистё

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Финская инициатива о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин набрала необходимое количество подписей и будет передана в парламент. Инициатива открылась для подписей в пятницу в День независимости Финляндии. В понедельник она набрала необходимые 50 тысяч подписей, после проверки инициатива будет передана в парламент. Ее авторами стали финский депутат Европарламента Мика Аалтола, исследователь Института внешней политики Анри Ванханен, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий силами обороны Финляндии Юхани Каскеала, а также бывшие дипломаты. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины. Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Ранее в секретариате Оттавской конвенции заявили РИА Новости, что на саммите Оттавской конвенции в Камбодже ни одна страна, включая Финляндию, не выразила желание выйти из соглашения о запрещении противопехотных мин. Саммит в Камбодже прошел 25-29 ноября. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html

https://ria.ru/20241203/mina-1987141972.html

камбоджа

финляндия

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камбоджа, финляндия, оттава, мика аалтола, юсси ниинистё