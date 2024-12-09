https://ria.ru/20241209/fedorischev-1988176928.html

Госнаграду "Герой Самарской области" учредят в регионе для участников СВО

Госнаграду "Герой Самарской области" учредят в регионе для участников СВО - РИА Новости, 09.12.2024

Госнаграду "Герой Самарской области" учредят в регионе для участников СВО

Новая государственная награда - золотая медаль "Герой Самарской области" - будет учреждена в регионе для всех участников СВО, сообщил губернатор Самарской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:53

2024-12-09T14:53

2024-12-09T14:53

самарская область

самара

вячеслав федорищев

сво

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САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Новая государственная награда - золотая медаль "Герой Самарской области" - будет учреждена в регионе для всех участников СВО, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства, которое транслировалось онлайн. "Я принял решение о том, что мы учреждаем новую государственную награду региональную, Самарской области - "Герой Самарской области". (Это - ред.) золотая медаль, которая будет вручаться по статуту, который сейчас подготовят в администрации губернатора, тем, кого люди считают настоящими героями своей страны, героями нашего региона, в частности... Такого рода медаль... будет вручена всем участникам специальной военной операции", - сказал Федорищев. В указе губернатора должны быть отмечены максимальные меры благодарности для героев и членов их семей, добавил глава региона. Он поручил подготовить все документы о новой госнаграде. Также Федорищев сообщил, что в Самаре пройдет первый форум Героев Самарской области. "Это мероприятие, на которое необходимо пригласить всех тех, кто является настоящим героем, мы будем обсуждать важную повестку нашего совместного развития", - сказал Федорищев.

https://ria.ru/20241209/ovz-1988162946.html

самарская область

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самарская область, самара, вячеслав федорищев, сво