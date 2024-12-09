В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией
ЕК: у Евросоюза пока нет контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. У Евросоюза пока нет контактов с движением "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"У нас пока нет контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, а также с ее лидерами", - сказал он.
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Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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