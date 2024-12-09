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В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией - РИА Новости, 09.12.2024
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15:34 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/evrosoyuz-1988192250.html
В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией
В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией - РИА Новости, 09.12.2024
В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией
У Евросоюза пока нет контактов с движением "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:34
2024-12-09T15:34
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. У Евросоюза пока нет контактов с движением "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни. "У нас пока нет контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, а также с ее лидерами", - сказал он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Еврокомиссия
В ЕК заявили об отсутствии контактов с сирийской оппозицией

ЕК: у Евросоюза пока нет контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. У Евросоюза пока нет контактов с движением "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"У нас пока нет контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, а также с ее лидерами", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Еврокомиссия
 
 
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