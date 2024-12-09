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Ростовские энергетики прошли подготовку по ликвидации ЧС
Ростовские энергетики прошли подготовку по ликвидации ЧС - РИА Новости, 09.12.2024
Ростовские энергетики прошли подготовку по ликвидации ЧС
Энергетики Ростовской области прошли подготовку по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:04
2024-12-09T22:04
2024-12-09T22:04
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Энергетики Ростовской области прошли подготовку по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает правительство региона. "Энергетики филиала ПАО "Россети" - МЭС Юга совместно с представителями министерства промышленности и энергетики, Росгвардии, МЧС России и энергетическими организациями региона провели масштабные тактико-специальные учения по отработке действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Согласно легенде учений, в результате технологического нарушения произошло возгорание автотрансформатора 500 кВ. На место в кратчайшие сроки прибыла противопожарная служба. Сотрудники подстанции обеспечили безопасную работу пожарных на энергообъекте и запитали потребителей по резервной схеме. Участниками учений были оперативно отработаны навыки оказания первой помощи. В мероприятиях приняли участие более 60 человек, в том числе оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал МЭС Юга, отряд МЧС РФ, сотрудники пожарной части и представители подрядных организаций. Координацию действий всех участников учений осуществлял штаб ростовского предприятия с использованием современных средств связи. Как отметил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, учения стали частью комплексной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 года. "Сегодня были отработаны все необходимые действия - от момента получения сигнала тревоги до полной ликвидации условной аварии. Впечатлен оперативностью и профессионализмом персонала", - приводятся в сообщении слова Сорокина. Он отметил, что такие тренировки - неотъемлемая часть обеспечения бесперебойного электроснабжения Ростовской области. Готовность энергетиков реагировать на любые вызовы - залог безопасности и комфорта жителей региона, подчеркнул замгубернатора. По окончании мероприятий был проведен анализ действий всех участников, дана положительная оценка готовности персонала к реагированию в сложных многофакторных условиях чрезвычайной ситуации. Проведенные учения подтвердили высокий уровень взаимодействия энергетиков с органами власти, МЧС России, а также другими энергетическими организациями, отметили в правительстве.
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россети, россия, ростовская область
Ростовская область , Россети, Россия, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Энергетики Ростовской области прошли подготовку по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает правительство региона.
"Энергетики филиала ПАО "Россети" - МЭС Юга совместно с представителями министерства промышленности и энергетики, Росгвардии, МЧС России и энергетическими организациями региона провели масштабные тактико-специальные учения по отработке действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Согласно легенде учений, в результате технологического нарушения произошло возгорание автотрансформатора 500 кВ. На место в кратчайшие сроки прибыла противопожарная служба. Сотрудники подстанции обеспечили безопасную работу пожарных на энергообъекте и запитали потребителей по резервной схеме. Участниками учений были оперативно отработаны навыки оказания первой помощи.
В мероприятиях приняли участие более 60 человек, в том числе оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал МЭС Юга, отряд МЧС РФ, сотрудники пожарной части и представители подрядных организаций. Координацию действий всех участников учений осуществлял штаб ростовского предприятия с использованием современных средств связи.
Как отметил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, учения стали частью комплексной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 года.
"Сегодня были отработаны все необходимые действия - от момента получения сигнала тревоги до полной ликвидации условной аварии. Впечатлен оперативностью и профессионализмом персонала", - приводятся в сообщении слова Сорокина.
Он отметил, что такие тренировки - неотъемлемая часть обеспечения бесперебойного электроснабжения Ростовской области. Готовность энергетиков реагировать на любые вызовы - залог безопасности и комфорта жителей региона, подчеркнул замгубернатора.
По окончании мероприятий был проведен анализ действий всех участников, дана положительная оценка готовности персонала к реагированию в сложных многофакторных условиях чрезвычайной ситуации. Проведенные учения подтвердили высокий уровень взаимодействия энергетиков с органами власти, МЧС России, а также другими энергетическими организациями, отметили в правительстве.