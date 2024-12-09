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Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах - РИА Новости, 09.12.2024
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16:11 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/egipet-1988198914.html
Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах
Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах - РИА Новости, 09.12.2024
Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах
Египет осуждает захват буферной зоны на Голанских высотах Израилем, действия которого являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:11
2024-12-09T16:11
в мире
сирия
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Египет осуждает захват буферной зоны на Голанских высотах Израилем, действия которого являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил египетский МИД. "Арабская Республика Египет осуждает захват Израилем буферной зоны с Сирией и соседних с ней командных пунктов", - говорится в заявлении МИД Египта. Министерство подчеркнуло, что действия Израиля представляют собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции. В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html
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в мире, сирия, израиль, египет, башар асад, биньямин нетаньяху, оон, браво
В мире, Сирия, Израиль, Египет, Башар Асад, Биньямин Нетаньяху, ООН, Браво
Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах

МИД Египта назвал захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах нарушением

© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Египет осуждает захват буферной зоны на Голанских высотах Израилем, действия которого являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил египетский МИД.
"Арабская Республика Египет осуждает захват Израилем буферной зоны с Сирией и соседних с ней командных пунктов", - говорится в заявлении МИД Египта.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии
Вчера, 15:04
Министерство подчеркнуло, что действия Израиля представляют собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Иран заявил, что знал о закулисном плане США и Израиля по Сирии
8 декабря, 22:18
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции.
В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреСирияИзраильЕгипетБашар АсадБиньямин НетаньяхуООНБраво
 
 
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