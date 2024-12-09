Египет осудил захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах
МИД Египта назвал захват Израилем буферной зоны на Голанских высотах нарушением
Каир. Архивное фото
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Египет осуждает захват буферной зоны на Голанских высотах Израилем, действия которого являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил египетский МИД.
Министерство подчеркнуло, что действия Израиля представляют собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
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Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции.
В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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