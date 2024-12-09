https://ria.ru/20241209/efimov-1987818407.html

Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству

Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству - РИА Новости, 09.12.2024

Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству

Строители приступили к возведению ограждающих конструкций котлована станции "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии московского метро, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:09

2024-12-09T10:09

2024-12-09T10:35

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Строители приступили к возведению ограждающих конструкций котлована станции "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии московского метро, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, на станции, которую возведут на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, идут работы по выносу инженерных сети из зоны строительства. Кроме того, осуществляется подготовка к основному периоду реализации проекта."В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована. "ЗИЛ" будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Две одноименные станции "ЗИЛ" станут конечными для своих линий метро – Троицкой и Бирюлевской вектор. Как добавил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, в результате будет образован городской вокзал, который существенным образом улучшит транспортную доступность развивающегося района на юге города.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что на Бирюлевской линии метро активно идут подготовительные работы.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы