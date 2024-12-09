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Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству - РИА Новости, 09.12.2024
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10:09 09.12.2024 (обновлено: 10:35 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/efimov-1987818407.html
Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству
Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству - РИА Новости, 09.12.2024
Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству
Строители приступили к возведению ограждающих конструкций котлована станции "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии московского метро, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:09
2024-12-09T10:35
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Строители приступили к возведению ограждающих конструкций котлована станции "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии московского метро, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, на станции, которую возведут на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, идут работы по выносу инженерных сети из зоны строительства. Кроме того, осуществляется подготовка к основному периоду реализации проекта."В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована. "ЗИЛ" будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Две одноименные станции "ЗИЛ" станут конечными для своих линий метро – Троицкой и Бирюлевской вектор. Как добавил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, в результате будет образован городской вокзал, который существенным образом улучшит транспортную доступность развивающегося района на юге города.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что на Бирюлевской линии метро активно идут подготовительные работы.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на станции "ЗИЛ" продолжается подготовка к строительству

© Комплекс градостроительной политики и строительства МоскваЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москва
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Строители приступили к возведению ограждающих конструкций котлована станции "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии московского метро, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, на станции, которую возведут на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, идут работы по выносу инженерных сети из зоны строительства. Кроме того, осуществляется подготовка к основному периоду реализации проекта.
«
"В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована. "ЗИЛ" будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Две одноименные станции "ЗИЛ" станут конечными для своих линий метро – Троицкой и Бирюлевской вектор. Как добавил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, в результате будет образован городской вокзал, который существенным образом улучшит транспортную доступность развивающегося района на юге города.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что на Бирюлевской линии метро активно идут подготовительные работы.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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