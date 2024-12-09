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Ефимов: в Москве назначили оператора КРТ в Гагаринском районе

Ефимов: в Москве назначили оператора КРТ в Гагаринском районе - РИА Новости, 09.12.2024

Ефимов: в Москве назначили оператора КРТ в Гагаринском районе

Назначенный городом оператор займется редевелопентом 1 гектара земли в Гагаринском районе Москвы, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:22

2024-12-09T09:22

2024-12-09T09:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Назначенный городом оператор займется редевелопентом 1 гектара земли в Гагаринском районе Москвы, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, два участка между улицей Вавилова и Ленинским проспектом общей площадью чуть более 1 гектара входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время на этой территории находятся устаревшие объекты."Их реорганизует оператор КРТ, который в течение пяти лет построит жилье для целей программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются более чем в 3 миллиарда рублей. По итогам редевелопмента площадок город получит свыше 70 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в общей сложности проект застройки предусматривает возведение 19 тысяч квадратных метров недвижимости.В сообщении добавляется, что квартиры в рамках нового проекта смогут получить примерно 400 москвичей. На первых этажах запланированы магазины, аптеки и прочие объекты социально-бытовой инфраструктуры.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве по программе КРТ реорганизуют еще семь участков суммарной площадью свыше 6 гектаров.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы