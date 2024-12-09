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В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.12.2024
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09:36 09.12.2024 (обновлено: 09:40 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/dtp-1988089880.html
В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.12.2024
В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:36
2024-12-09T09:40
происшествия
новосибирская область
новосибирский район
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. По предварительной информации ведомства, в Новосибирском районе водитель автомобиля Isuzu Elf, совершая разворот, столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту "Новосибирск-Чистоозерное", после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. "В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились девять человек. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. В свою очередь правительство Новосибирской области уточняет, что всего в аварии на Ордынской трассе пострадали 11 человек, однако двое отказались от госпитализации. "Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Двое отказались от госпитализации на месте. Девять человек на автомобилях скорой помощи медики транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
новосибирская область
новосибирский район
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происшествия, новосибирская область, новосибирский район, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирский район, Новосибирск
В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
По предварительной информации ведомства, в Новосибирском районе водитель автомобиля Isuzu Elf, совершая разворот, столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту "Новосибирск-Чистоозерное", после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области
"В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились девять человек. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В свою очередь правительство Новосибирской области уточняет, что всего в аварии на Ордынской трассе пострадали 11 человек, однако двое отказались от госпитализации.
"Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Двое отказались от госпитализации на месте. Девять человек на автомобилях скорой помощи медики транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого.
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ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирский районНовосибирск
 
 
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