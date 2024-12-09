https://ria.ru/20241209/dtp-1988089880.html

В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.12.2024

В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:36

2024-12-09T09:36

2024-12-09T09:40

происшествия

новосибирская область

новосибирский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. По предварительной информации ведомства, в Новосибирском районе водитель автомобиля Isuzu Elf, совершая разворот, столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту "Новосибирск-Чистоозерное", после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. "В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились девять человек. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. В свою очередь правительство Новосибирской области уточняет, что всего в аварии на Ордынской трассе пострадали 11 человек, однако двое отказались от госпитализации. "Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Двое отказались от госпитализации на месте. Девять человек на автомобилях скорой помощи медики транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

новосибирская область

новосибирский район

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, новосибирский район, новосибирск