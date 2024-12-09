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В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб - РИА Новости, 09.12.2024
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:29
2024-12-09T08:29
2024-12-09T08:29
происшествия
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УФА, 9 дек — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и погиб на месте, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram-канале. "Тринадцатилетний подросток из Белебея, неправомерно завладев автомобилем ВАЗ десятой модели, который стоял в одном из дворов города, решил прокатить своих друзей. Заехав на территорию города Туймазы на улице Фабричная подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался. Его двое пассажиров 15 и 17 лет с травмами доставлены больницу", - написал Севастьянов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белебей, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, Белебей, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
В Башкирии 13-летний мальчик угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб в ДТП