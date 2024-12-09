Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/dtp-1988078988.html
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб - РИА Новости, 09.12.2024
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:29
2024-12-09T08:29
происшествия
белебей
гибдд мвд рф
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg
УФА, 9 дек — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и погиб на месте, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram-канале. "Тринадцатилетний подросток из Белебея, неправомерно завладев автомобилем ВАЗ десятой модели, который стоял в одном из дворов города, решил прокатить своих друзей. Заехав на территорию города Туймазы на улице Фабричная подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался. Его двое пассажиров 15 и 17 лет с травмами доставлены больницу", - написал Севастьянов.
https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html
белебей
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0dd1de419fbfadc3139856361329e987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белебей, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, Белебей, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб

В Башкирии 13-летний мальчик угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб в ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 дек — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и погиб на месте, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram-канале.
"Тринадцатилетний подросток из Белебея, неправомерно завладев автомобилем ВАЗ десятой модели, который стоял в одном из дворов города, решил прокатить своих друзей. Заехав на территорию города Туймазы на улице Фабричная подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался. Его двое пассажиров 15 и 17 лет с травмами доставлены больницу", - написал Севастьянов.
Место происшествия, где подросток на угнанном автомобиле повредил машины на парковке в микрорайоне Солнечный в Красноярске. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Красноярске подросток взял машину родителей и повредил десять автомобилей
19 мая, 07:43
 
ПроисшествияБелебейГИБДД МВД РФРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала