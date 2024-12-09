https://ria.ru/20241209/dtp-1988078988.html

В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб

В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб - РИА Новости, 09.12.2024

В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб

Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:29

2024-12-09T08:29

2024-12-09T08:29

происшествия

белебей

гибдд мвд рф

республика башкортостан

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УФА, 9 дек — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из башкирского Белебея угнал автомобиль, чтобы прокатить несовершеннолетних друзей, но, доехав до соседнего города, попал в аварию и погиб на месте, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram-канале. "Тринадцатилетний подросток из Белебея, неправомерно завладев автомобилем ВАЗ десятой модели, который стоял в одном из дворов города, решил прокатить своих друзей. Заехав на территорию города Туймазы на улице Фабричная подросток не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался. Его двое пассажиров 15 и 17 лет с травмами доставлены больницу", - написал Севастьянов.

https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html

белебей

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белебей, гибдд мвд рф, республика башкортостан