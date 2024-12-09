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В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали" - РИА Новости, 09.12.2024
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12:55 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/dnr-1988129777.html
В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"
В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали" - РИА Новости, 09.12.2024
В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"
Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:55
2024-12-09T12:55
происшествия
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината "Азовсталь", с применением реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Морозу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Шалар осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ранее в отношении Шалара и Мороза уже были вынесены обвинительные приговоры по другим эпизодам, сообщили в прокуратуре. Морпехи признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"

ВС ДНР приговорил девятерых морпехов ВСУ к срокам от 24 лет до пожизненного

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината "Азовсталь", с применением реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Морозу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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Шалар осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее в отношении Шалара и Мороза уже были вынесены обвинительные приговоры по другим эпизодам, сообщили в прокуратуре.
Морпехи признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
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