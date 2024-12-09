В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"
ВС ДНР приговорил девятерых морпехов ВСУ к срокам от 24 лет до пожизненного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка", - сообщили в прокуратуре.
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии
2 декабря, 15:49
В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината "Азовсталь", с применением реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Морозу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
31 октября, 14:39
Шалар осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее в отношении Шалара и Мороза уже были вынесены обвинительные приговоры по другим эпизодам, сообщили в прокуратуре.
Морпехи признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
Суд взыскал 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России
28 ноября, 10:35