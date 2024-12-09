https://ria.ru/20241209/dnr-1988129777.html

В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"

В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали" - РИА Новости, 09.12.2024

В ДНР осудили девятерых украинских морпехов, воевавших на "Азовстали"

Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:55

2024-12-09T12:55

2024-12-09T12:55

происшествия

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23176/28/231762881_0:0:1333:751_1920x0_80_0_0_8119b5b6ee5ad529b77519b18f830fd1.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 24 лет до пожизненного девятерых украинских морпехов, воевавших в Мариуполе на "Азовстали", сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года военнослужащие, находясь на огневой позиции на территории металлургического комбината "Азовсталь", с применением реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли жилые дома поселка Старый Крым в Мариуполе. В результате было повреждено более десяти домовладений. Размер материального ущерба потерпевшим превысил 1,4 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Морозу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Шалар осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ранее в отношении Шалара и Мороза уже были вынесены обвинительные приговоры по другим эпизодам, сообщили в прокуратуре. Морпехи признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html

https://ria.ru/20241031/sud-1981153660.html

https://ria.ru/20241128/posolstvo-1986152320.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины