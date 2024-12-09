https://ria.ru/20241209/delo-1988217699.html
СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны
СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны - РИА Новости, 09.12.2024
СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:31
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.Следствием установлено, что в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО "ПГМ" для реализации ряда государственных контрактов по строительству объектов для нужд Минобороны России, осуществил в интересах ООО "Квэста Констракшн" работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени Ломоносова на сумму свыше 45 миллионов рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении указанной организацией", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что военные следователи СК России проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Также уголовное дело находится на контроле в ГВСУ СК России.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны
СК завел дело против экс-главы подведомственного МО РФ АО "Промгидромеханизация"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
Следствием установлено, что в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО "ПГМ" для реализации ряда государственных контрактов по строительству объектов для нужд Минобороны России, осуществил в интересах ООО "Квэста Констракшн" работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени Ломоносова на сумму свыше 45 миллионов рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере.
«
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении указанной организацией", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что военные следователи СК России проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Также уголовное дело находится на контроле в ГВСУ СК России.