https://ria.ru/20241209/delo-1988217699.html

СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны

СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны - РИА Новости, 09.12.2024

СК завел дело против экс-главы организации, подведомственной Минобороны

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:16

2024-12-09T17:16

2024-12-09T17:31

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.Следствием установлено, что в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО "ПГМ" для реализации ряда государственных контрактов по строительству объектов для нужд Минобороны России, осуществил в интересах ООО "Квэста Констракшн" работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени Ломоносова на сумму свыше 45 миллионов рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении указанной организацией", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что военные следователи СК России проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Также уголовное дело находится на контроле в ГВСУ СК России.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)