https://ria.ru/20241209/dagestan-1988266953.html
В Дагестане арестовали задержанных по подозрению в подготовке теракта
В Дагестане арестовали задержанных по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 09.12.2024
В Дагестане арестовали задержанных по подозрению в подготовке теракта
В Дагестане арестовали на два месяца семь задержанных по подозрению в подготовке крупного теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе верховного суда... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:46
2024-12-09T19:46
2024-12-09T19:54
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. В Дагестане арестовали на два месяца семь задержанных по подозрению в подготовке крупного теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе верховного суда республики."Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении семи жителей Республики Дагестан, подозреваемых в преступлении террористической направленности, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html
махачкала
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происшествия, махачкала
В Дагестане арестовали задержанных по подозрению в подготовке теракта
В Дагестане на два месяца арестовали семерых подозреваемых в подготовке теракта