https://ria.ru/20241209/chekhiya-1988281288.html
Премьер Чехии высказался об обстановке в Сирии
Премьер Чехии высказался об обстановке в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Премьер Чехии высказался об обстановке в Сирии
Обстановка в Сирии создает определенные риски для безопасности всей Европы, с этим необходимо считаться, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:20
2024-12-09T22:20
2024-12-09T22:20
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ПРАГА, 9 дек - РИА Новости. Обстановка в Сирии создает определенные риски для безопасности всей Европы, с этим необходимо считаться, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала новостному изданию Idnes. По словам Фиалы, невозможно угадать, в каком направлении будет развиваться обстановка в Сирии после ухода с политической сцены президента страны Башара Асада. "Из этого вытекают определенные риски для безопасности всей Европы, с которыми необходимо считаться", - приводит издание слова чешского премьера. Фиала полагает, что развитие ситуации будет зависеть от взаимоотношений между группировками сирийской оппозиции. При этом, по мнению премьера Чехии, смена власти в Сирии может способствовать улучшению условий жизни людей в этой стране, а также может привести к возвращению на родину части сирийских беженцев. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988012551.html
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в мире, россия, москва, сирия, петр фиала, башар асад, чехия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Петр Фиала, Башар Асад, Чехия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Чехии высказался об обстановке в Сирии
Премьер Чехии Фиала: обстановка в Сирии создает риски для безопасности Европы
ПРАГА, 9 дек - РИА Новости.
Обстановка в Сирии создает определенные риски для безопасности всей Европы, с этим необходимо считаться, заявил в понедельник чешский премьер Петр Фиала новостному изданию Idnes
.
По словам Фиалы
, невозможно угадать, в каком направлении будет развиваться обстановка в Сирии после ухода с политической сцены президента страны Башара Асада
.
"Из этого вытекают определенные риски для безопасности всей Европы, с которыми необходимо считаться", - приводит издание слова чешского премьера.
Фиала полагает, что развитие ситуации будет зависеть от взаимоотношений между группировками сирийской оппозиции. При этом, по мнению премьера Чехии, смена власти в Сирии может способствовать улучшению условий жизни людей в этой стране, а также может привести к возвращению на родину части сирийских беженцев.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.