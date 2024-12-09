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Распространителей рекламы в сети хотят обязать делать отчисления в бюджет
Распространителей рекламы в сети хотят обязать делать отчисления в бюджет - РИА Новости, 09.12.2024
Распространителей рекламы в сети хотят обязать делать отчисления в бюджет
Распространителей рекламы в интернете предлагается обязать осуществлять отчисления в бюджет РФ в размере трех процентов от квартальных доходов, сказано в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:40
2024-12-09T15:40
2024-12-09T15:52
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Распространителей рекламы в интернете предлагается обязать осуществлять отчисления в бюджет РФ в размере трех процентов от квартальных доходов, сказано в поправке, которая одобрена комитетом ГД по информолитике."Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере трех процентов от базы расчета обязательных отчислений, определяемой в соответствии с частью 3 настоящей статьи", - сказано в тексте поправки, которая размещена в думской электронной базе.
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россия, госдума рф, общество
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Распространителей рекламы в сети хотят обязать делать отчисления в бюджет
Распространителей рекламы в интернете хотят обязать делать отчисления в бюджет
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Распространителей рекламы в интернете предлагается обязать осуществлять отчисления в бюджет РФ в размере трех процентов от квартальных доходов, сказано в поправке, которая одобрена комитетом ГД по информолитике.
"Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере трех процентов от базы расчета обязательных отчислений, определяемой в соответствии с частью 3 настоящей статьи", - сказано в тексте поправки, которая размещена в думской электронной базе.