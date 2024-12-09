https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988072227.html

Глава Бурятии объяснил высокие цены на дрова в регионе

Глава Бурятии объяснил высокие цены на дрова в регионе - РИА Новости, 09.12.2024

Глава Бурятии объяснил высокие цены на дрова в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил высокие цены на дрова снижением в регионе объемов заготовки древесины и еще несколькими факторами. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:16

2024-12-09T05:16

2024-12-09T06:03

экономика

китай

байкал

улан-удэ

алексей цыденов

авито

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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил высокие цены на дрова снижением в регионе объемов заготовки древесины и еще несколькими факторами. На пресс-конференции Цыденову задали вопрос о ценах на твердое топливо, которые стали "заоблачными" для жителей Бурятии. "Они не заоблачные, они объективные. От чего они формируются? Раньше, когда у нас объем заготовки древесины был порядка 2,8 миллиона кубов в неделю, плюс горельник мы в больших объемах рубили, порубочных остатков, которые оставались от товарной древесины, было много. Товарная древесина уходила в Китай, остатки шли на дрова, и это было дешево", - сказал Цыденов. Сейчас, по его словам, объемы упали в три раза - примерно до 800 тысяч кубов, соответственно, и остатков стало мало. "А рубить древесину исключительно на дрова, когда у тебя нет товарной древесины, которую ты Китаю продал и ушел на экспорт, полностью все срубленное идет только на дрова, себестоимость другая получается. За счет этого идет рост цены дров", - подчеркнул Цыденов. Также одной из причин повышения цен на твердое топливо Цыденов назвал то, что в Бурятии уменьшилось количество лесных пожаров, соответственно, стало меньше так называемого "горельника". "Ну и тема с центральной экологической зоной. Вы знаете, что по требованию природоохранной прокуратуры всю территорию (лесов в Бурятии - ред.) признали особо защитными участками леса, и даже дрова запретили заготавливать... И по закону по Байкалу, вы знаете, мы работаем", - отметил Цыденов. Цены на дрова в Улан-Удэ на платформе "Авито" сейчас варьируются от 3—3,5 тысячи рублей за кубометр. В прибрежных Байкалу районах (Кабанский, Баргузинский и другие), где жители сталкиваются с трудностями при самостоятельной заготовке дров, цены могут быть еще выше. По расчетам специалистов, для отопления дома площадью около 100 "квадратов" за зимний сезон потребуется порядка 18-20 кубометров дров.

https://ria.ru/20241208/travlya-1988036633.html

https://ria.ru/20241120/shuvalov-1984892725.html

https://realty.ria.ru/20241011/shaman-1977446771.html

китай

байкал

улан-удэ

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экономика, китай, байкал, улан-удэ, алексей цыденов, авито