https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988071911.html

Бурятия направила на поддержку СВО более семи миллиардов рублей

Бурятия направила на поддержку СВО более семи миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2024

Бурятия направила на поддержку СВО более семи миллиардов рублей

Более 7 миллиардов рублей направила Бурятия на поддержку специальной военной операции с ее начала в 2022 году, за 2024 год сумма поддержки составила 2,9... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:08

2024-12-09T05:08

2024-12-09T05:09

безопасность

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей направила Бурятия на поддержку специальной военной операции с ее начала в 2022 году, за 2024 год сумма поддержки составила 2,9 миллиарда рублей, заявил глава республики Алексей Цыденов на пресс-конференции. "По линии государственных мер поддержки у нас всего более 7 миллиардов с начала 2022 года направлено. В этом году общая сумма порядка 2,9 миллиарда. Порядка 800 миллионов - это федеральные деньги, которые выделяются", - сказал Цыденов. В эти суммы, по его словам, входят и единовременные выплаты, и материально-техническое обеспечение, и закупка бойцам всего необходимого. "Более 250 тысяч единиц разных продукций мы отправили на СВО... более 600 транспортных средств - машин различных, порядка 1700 тепловизоров, примерно столько же раций", - отметил Цыденов. При этом, по его словам, не меньше на СВО отправляют жители Бурятии. Например, через волонтерские организации военным ушло более 940 тонн гуманитарной помощи. "Помощь и поддержка у нас идут очень значительные" - подчеркнул Цыденов. Также глава республики отметил ряд производств высокотехнологичной продукции, которые развиваются в Бурятии. "Это производство беспилотников. Сейчас мы начали производить багги, начали производить наземные аэротехнические комплексы, начали производить средства РЭБ, FPV-шки - то есть целый комплекс новых производств у нас в республике уже открылся. Плюс у нас... около 40 мер социальной поддержки близким бойцам СВО", - отметил Цыденов.

https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

https://ria.ru/20241204/svo-1987285817.html

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безопасность, алексей цыденов