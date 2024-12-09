В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками
В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками на ремнях
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации.
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"Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту буллинга.
Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
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