https://ria.ru/20241209/burjatija-1988090684.html

В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками

В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками - РИА Новости, 09.12.2024

В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками

Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:40

2024-12-09T09:40

2024-12-09T09:40

происшествия

улан-удэ

россия

октябрьский район

алексей цыденов

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего", - говорится в сообщении. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту буллинга. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.

https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html

https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, россия, октябрьский район, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф)