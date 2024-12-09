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В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками - РИА Новости, 09.12.2024
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09:40 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/burjatija-1988090684.html
В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками
В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками - РИА Новости, 09.12.2024
В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками
Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:40
2024-12-09T09:40
происшествия
улан-удэ
россия
октябрьский район
алексей цыденов
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего", - говорится в сообщении. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту буллинга. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, россия, октябрьский район, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Октябрьский район, Алексей Цыденов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками

В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками на ремнях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УЛАН-УДЭ, 9 дек – РИА Новости. Уголовное дело завели в Бурятии, где мальчик упал в обморок после драки на ремнях, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками
17 ноября, 20:16
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на выяснение полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту буллинга.
Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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ПроисшествияУлан-УдэРоссияОктябрьский районАлексей ЦыденовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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