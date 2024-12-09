https://ria.ru/20241209/britaniya-1988283330.html

Британия пока не лишит гражданства жену Асада, пишут СМИ

Британия пока не лишит гражданства жену Асада, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

Британия пока не лишит гражданства жену Асада, пишут СМИ

Власти Великобритании пока не рассматривают вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы, которая родилась и выросла в Лондоне,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:48

2024-12-09T22:48

2024-12-09T22:48

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Великобритании пока не рассматривают вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы, которая родилась и выросла в Лондоне, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на премьера Британии Кира Стармера. "Он (Стармер - ред.) отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада, которая выросла в западном Лондоне… её британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение", - говорится в сообщении телеканала. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988206345.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988141111.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, кир стармер