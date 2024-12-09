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Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 09.12.2024
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18:57 09.12.2024 (обновлено: 19:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/boyarskiy-1988252464.html
Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы
Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 09.12.2024
Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы
Совет Госдумы принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:57
2024-12-09T19:01
россия
курская область
сергей боярский
александр хинштейн
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "В начале заседания депутаты рассмотрят проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна. По решению Совета Думы замещать должность председателя комитета по информационной политике информационным технологиям и связи будет Сергей Боярский", - сказал собеседник агентства. В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987804484.html
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россия, курская область, сергей боярский, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф
Россия, Курская область, Сергей Боярский, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Госдума РФ
Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы

Совет ГД предложил Сергея Боярского на пост замглавы комитета по информполитике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Боярский
Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Боярский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"В начале заседания депутаты рассмотрят проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна. По решению Совета Думы замещать должность председателя комитета по информационной политике информационным технологиям и связи будет Сергей Боярский", - сказал собеседник агентства.
В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
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РоссияКурская областьСергей БоярскийАлександр ХинштейнВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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