https://ria.ru/20241209/boyarskiy-1988252464.html

Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы

Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы - РИА Новости, 09.12.2024

Депутат Боярский может возглавить один из комитетов Госдумы

Совет Госдумы принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:57

2024-12-09T18:57

2024-12-09T19:01

россия

курская область

сергей боярский

александр хинштейн

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762091829_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_0cd612ce0c746853b892438a2d277921.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет Госдумы принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "В начале заседания депутаты рассмотрят проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна. По решению Совета Думы замещать должность председателя комитета по информационной политике информационным технологиям и связи будет Сергей Боярский", - сказал собеседник агентства. В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987804484.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, сергей боярский, александр хинштейн, владимир путин, госдума рф