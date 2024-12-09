Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Бахрейна Аль-Саати ситуацию в Сирии
Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную повестку с акцентом на положение дел в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на расширение кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. При обсуждении актуальных вопросов ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено последнему развитию событий в Сирии", - говорится в сообщении.
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Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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