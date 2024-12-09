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Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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16:47 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/bogdanov-1988206942.html
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:47
2024-12-09T16:47
россия
москва
сирия
башар асад
михаил богданов
ахмед аль-саати
обострение ситуации в сирии — 2024
бахрейн
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную повестку с акцентом на положение дел в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на расширение кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. При обсуждении актуальных вопросов ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено последнему развитию событий в Сирии", - говорится в сообщении. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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россия, москва, сирия, башар асад, михаил богданов, ахмед аль-саати, обострение ситуации в сирии — 2024, бахрейн, в мире
Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Михаил Богданов, Ахмед Аль-Саати, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Бахрейн, В мире
Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Бахрейна Аль-Саати ситуацию в Сирии

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную повестку с акцентом на положение дел в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на расширение кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. При обсуждении актуальных вопросов ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено последнему развитию событий в Сирии", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
РоссияМоскваСирияБашар АсадМихаил БогдановАхмед Аль-СаатиОбострение ситуации в Сирии — 2024БахрейнВ мире
 
 
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