https://ria.ru/20241209/bogdanov-1988206942.html

Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии

Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:47

2024-12-09T16:47

2024-12-09T16:47

россия

москва

сирия

башар асад

михаил богданов

ахмед аль-саати

обострение ситуации в сирии — 2024

бахрейн

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Бахрейна в Москве Ахмедом Аль-Саати обсудил актуальную ближневосточную повестку с акцентом на положение дел в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на расширение кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. При обсуждении актуальных вопросов ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено последнему развитию событий в Сирии", - говорится в сообщении. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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