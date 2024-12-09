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Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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22:56 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/blinken-1988284014.html
Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии
Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии
Интерес США в Сирии заключается в том, чтобы не допустить повторного появления террористов ИГИЛ*, запрещенных в США и России, заявил в понедельник госсекретарь... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:56
2024-12-09T22:56
в мире
россия
москва
сирия
энтони блинкен
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Интерес США в Сирии заключается в том, чтобы не допустить повторного появления террористов ИГИЛ*, запрещенных в США и России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Теперь у Соединенных Штатов есть четкие и долговременные интересы в Сирии. Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ*, учитывая смерть и разрушения, которые оно сеяло так долго. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все оружие массового поражения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали не в те руки, мы твердо заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии. И, конечно, экспорта терроризма и экстремизма", - заявил Блинкен, выступая на мероприятии в госдепартаменте США. В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило, что США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ*, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, энтони блинкен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Энтони Блинкен, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии

Блинкен: США заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГ* в Сирии

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Интерес США в Сирии заключается в том, чтобы не допустить повторного появления террористов ИГИЛ*, запрещенных в США и России, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Теперь у Соединенных Штатов есть четкие и долговременные интересы в Сирии. Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ*, учитывая смерть и разрушения, которые оно сеяло так долго. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все оружие массового поражения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали не в те руки, мы твердо заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии. И, конечно, экспорта терроризма и экстремизма", - заявил Блинкен, выступая на мероприятии в госдепартаменте США.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон
8 декабря, 23:36
В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило, что США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ*, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСирияЭнтони БлинкенБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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