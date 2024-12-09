https://ria.ru/20241209/biznes-1988256345.html

Бизнес получил от институтов развития более 3 трлн рублей поддержки

Бизнес получил от институтов развития более 3 трлн рублей поддержки - РИА Новости, 09.12.2024

Бизнес получил от институтов развития более 3 трлн рублей поддержки

Объем финансовой поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" по линии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) как оператора программ... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:08

2024-12-09T19:08

2024-12-09T19:08

россия

игорь шувалов

корпорация мсп

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объем финансовой поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" по линии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) как оператора программ правительства РФ за неполные четыре года составил более 3 триллионов рублей, сообщает ВЭБ.РФ. Фонд развития промышленности оказал бизнесу поддержку в размере 140 миллиардов рублей, а Фонд содействия инновациям - на 20,5 миллиарда рублей. Как отмечается в сообщении, проводимая с 2021 года перенастройка Национальной гарантийной системы (НГС) (автоматизация, стандартизация, единые правила и бизнес-процессы предоставления поддержки, таргетирование мер, синхронизация программ) и запуск новых инструментов поддержки ("зонтичных" поручительств Корпорации МСП, спецпрограммы льготного кредитования на инвестиционные цели "ПСК+1764") позволили достичь рекордного объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу под гарантии и поручительства участников НГС – более 3,15 триллионов рублей с 2021 года по 10 месяцев 2024 года. Вместе с этим Корпорация МСП увеличила кредитование приоритетных отраслей экономики: туризма, логистики, высокотеха до 57%, и до 39% увеличила долю инвестиционного кредитования. Дополнительно для поддержки инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" Корпорацией МСП совместно с АО "МСП Банк" в период 2022-2024 годов обеспечена реализация программы льготного кредитования инновационных субъектов МСП, которая стала первой мерой поддержки малых технологических компаний. В рамках программы поддержано 339 проектов с объемом кредитования на сумму 48 миллиардов рублей. "По итогам реализации нацпроекта можно сказать, что его главная цель – количественный рост числа малых и средних предприятий перевыполнена. Благодаря, в том числе, обширным финансовым и нефинансовым программам поддержки от институтов развития в России сформировано и продолжает развиваться активное предпринимательское сообщество", – приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Малые и средние предприниматели получали финансовую помощь и от Фонда развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга), который с 2020 года поддержал 496 проектов на 140 миллиардов рублей, благодаря им было создано более 10,7 тысячи рабочих мест. При этом выручка МСП по профинансированным проектам составила 459 миллиардов рублей. Фонд предоставляет льготные займы на сумму от 5 миллионов рублей и фокусируется на среднем производственном бизнесе: в портфеле Фонда порядка 40% составляют проекты предприятий МСП. Фонд содействия инновациям (входит в Группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по акселерации субъектов МСП оказал грантовую поддержку с целью разработки инновационной продукции, товаров, работ и услуг на сумму 20,5 миллиарда рублей. Финансирование получили как стартапы на ранней стадии, так и предприятия с опытом рыночных продаж, нацеленные на выпуск наукоемкой продукции. В частности, в 2022 году был запущен конкурс "Коммерциализация-импортозамещение" для компаний, разрабатывающих отечественные технологии, услуги, продукты и комплектующие, а также формирующих новые технологические цепочки и средства производства. Благодаря грантам стало возможным импортозамещение в медицине, строительстве, машино- и станкостроении, аэрокосмической сфере и других отраслях. Шувалов также отметил, что до 2030 года Группа ВЭБ.РФ сможет поддержать проекты МСП объемом до 5,3 триллиона рублей финансирования на свое развитие. "Приоритетами Группы ВЭБ.РФ по поддержке субъектов МСП останутся комбинирование финансовых и нефинансовых мер, их цифровизация и запуск программы совместных ВЭБ.РФ с Корпорацией МСП поручительств по кредитам", – сказал он.

https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html

https://ria.ru/20241204/kmsp-1987120964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь шувалов, корпорация мсп, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), поддержка бизнеса