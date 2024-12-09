https://ria.ru/20241209/biryukov-1988158888.html

Очистку крыш жилых домов после снегопада проводят в Москве

Очистку крыш жилых домов после снегопада проводят в Москве - РИА Новости, 09.12.2024

Очистку крыш жилых домов после снегопада проводят в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:53

2024-12-09T13:53

2024-12-09T13:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке крыш жилых домов после снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих мероприятиях задействовано необходимое число бригад кровельщиков и автоподъемники", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожанам следует быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения. "Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

https://ria.ru/20241209/moskva-1988110599.html

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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)