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Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений беженцев из Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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18:45 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/bezhentsy-1988241517.html
Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений беженцев из Сирии
Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений беженцев из Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений беженцев из Сирии
Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:45
2024-12-09T18:45
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башар асад
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное управление (UDI) и датский совет по делам беженцев. "Норвежское иммиграционное управление приняло решение приостановить (рассмотрение - ред.) прошений о предоставлении убежища из Сирии до дальнейшего уведомления", - следует из заявления UDI. Как указывает UDI, совет не будет обрабатывать заявления о предоставлении убежища от сирийцев, которые обратились за убежищем в Норвегии. Отмечается, что решение вступает в силу с 9 декабря 2024 года.Кроме того, как сообщил датский совет по делам беженцев, власти страны приняли решение приостановить рассмотрение дел, "касающихся лиц из Сирии", из-за неопределенной ситуации в стране. Датское ведомство отмечает, что совет внимательно следит за развитием событий в Сирии и обсудит ситуацию и ее последствия на следующем заседании 16 января 2025 года.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/frg-1988188990.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, норвегия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Норвегия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений беженцев из Сирии

Норвегия и Дания приостановили рассмотрение заявлений об убежище из Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Сирийские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Норвегия и Дания приняли решение о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийских беженцев, сообщают норвежское иммиграционное управление (UDI) и датский совет по делам беженцев.
"Норвежское иммиграционное управление приняло решение приостановить (рассмотрение - ред.) прошений о предоставлении убежища из Сирии до дальнейшего уведомления", - следует из заявления UDI.

Как указывает UDI, совет не будет обрабатывать заявления о предоставлении убежища от сирийцев, которые обратились за убежищем в Норвегии. Отмечается, что решение вступает в силу с 9 декабря 2024 года.
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Кроме того, как сообщил датский совет по делам беженцев, власти страны приняли решение приостановить рассмотрение дел, "касающихся лиц из Сирии", из-за неопределенной ситуации в стране.

Датское ведомство отмечает, что совет внимательно следит за развитием событий в Сирии и обсудит ситуацию и ее последствия на следующем заседании 16 января 2025 года.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
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В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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