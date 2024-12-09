В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ
Kronen Zeitung: в Австрии приостановят процедуры предоставления убежища сирийцам
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на столицу Австрии Вену
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на столицу Австрии Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Все процедуры предоставления убежища сирийцам в Австрии будут приостановлены, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве.
"До дальнейшего уведомления все процедуры предоставления убежища сирийским гражданам будут приостановлены", - отмечает газета, ссылаясь на источник.
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По данным издания, только в текущем году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, и в этой связи несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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