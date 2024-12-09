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В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:49 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/bezhentsy-1988176209.html
В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ
В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ
Все процедуры предоставления убежища сирийцам в Австрии будут приостановлены, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:49
2024-12-09T14:49
война в сирии
в мире
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башар асад
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австрия
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Все процедуры предоставления убежища сирийцам в Австрии будут приостановлены, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве. "До дальнейшего уведомления все процедуры предоставления убежища сирийским гражданам будут приостановлены", - отмечает газета, ссылаясь на источник. По данным издания, только в текущем году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, и в этой связи несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, австрия
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Австрия
В Австрии приостановят предоставление убежища сирийцам, пишут СМИ

Kronen Zeitung: в Австрии приостановят процедуры предоставления убежища сирийцам

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на столицу Австрии Вену
Вид на столицу Австрии Вену - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на столицу Австрии Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Все процедуры предоставления убежища сирийцам в Австрии будут приостановлены, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве.
"До дальнейшего уведомления все процедуры предоставления убежища сирийским гражданам будут приостановлены", - отмечает газета, ссылаясь на источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
По данным издания, только в текущем году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, и в этой связи несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
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