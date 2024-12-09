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В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий - РИА Новости, 09.12.2024
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00:01 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/belorussiya-1988060985.html
В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий
В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий - РИА Новости, 09.12.2024
В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий
В Белоруссии отмечается увеличение DDoS-атак на сайты государственных предприятий с целью дестабилизации обстановки в стране, их организация проходит под... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:01
2024-12-09T00:01
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. В Белоруссии отмечается увеличение DDoS-атак на сайты государственных предприятий с целью дестабилизации обстановки в стране, их организация проходит под контролем иностранных спецслужб, сообщил белорусский телеканал "Беларусь1". "Отмечают правоохранители и увеличение DDoS-атак на государственные сайты", - заявили в воскресенье в эфире телеканала. Было подчеркнуто, что "подобные действия нарушают работу интернет-платформ и приводят к тому, что пользователь не может получить доступ к достоверной информации". "Отмечается увеличение DDoS-атак на информационные ресурсы государственного сектора Республики Беларусь, в которые могут быть вовлечены граждане Республики Беларусь. Указанные действия направлены на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, а также дестабилизацию обстановки в стране", - заявил в эфире телеканала неназванный оперативный сотрудник. Он отметил, что "первоначально иностранные спецслужбы завязывают (в чатах в интернете и мессенджерах – ред.) общение на общие темы, тем самым получают краткую характеристику относительно его взглядов и интересов, а в последующем после установления контакта просят выполнить различного рода задания". "Один из основных таких посылов - получение сведений об экономической, военно-политической ситуации в стране, получение доступа к разным базам данных крупных предприятий, а также получение логинов и паролей для входа на государственные ресурсы", - подчеркнул оперативный сотрудник. В сюжете рассказали о деятельности одного из Telegram-каналов, который объединял айтишников, в том числе из Белоруссии. Постепенно от администраторов канала его участникам стали поступать указания совершать DDoS-атаки на российские и белорусские сайты. "Вот, к примеру, администратор чата призывает атаковать сайты белорусских гостелеканалов, радиостанций, газет, Центральной избирательной комиссии, правоохранительных органов, банков и концернов. Среди задач со звездочкой от администраторов чатов: получение доступа к управлению интернет-площадками, а также к информации с фамилиями и номерами телефонов сотрудников предприятий Беларуси и России. Дальше формирование собственной базы данных с указанием пола, даты рождения, региона проживания, профессии", - заявили в сюжете. Директор частной IT-компании по разработке программного обеспечения Александр Овчаренко, который участвовал в таком канале, рассказал в эфире, что "скидывались базы по рассылке с инструкцией по написанию ботов, а также базы с контактной информацией военных и их родственников". "Начали формироваться группы из более опытных программистов - хакеров, чтобы получить доступ к управлению и администрированию самих сайтов, к их базам данных, к их рассылке, к их конфиденциальной какой-то почте. Персональные данные, образование, военное образование, гражданство какое", - добавил он.
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, россия
В мире, Белоруссия, Россия
В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий

В Белоруссии участились DDoS-атаки на сайты госпредприятий для дестабилизации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. В Белоруссии отмечается увеличение DDoS-атак на сайты государственных предприятий с целью дестабилизации обстановки в стране, их организация проходит под контролем иностранных спецслужб, сообщил белорусский телеканал "Беларусь1".
"Отмечают правоохранители и увеличение DDoS-атак на государственные сайты", - заявили в воскресенье в эфире телеканала. Было подчеркнуто, что "подобные действия нарушают работу интернет-платформ и приводят к тому, что пользователь не может получить доступ к достоверной информации".
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"Отмечается увеличение DDoS-атак на информационные ресурсы государственного сектора Республики Беларусь, в которые могут быть вовлечены граждане Республики Беларусь. Указанные действия направлены на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, а также дестабилизацию обстановки в стране", - заявил в эфире телеканала неназванный оперативный сотрудник.
Он отметил, что "первоначально иностранные спецслужбы завязывают (в чатах в интернете и мессенджерах – ред.) общение на общие темы, тем самым получают краткую характеристику относительно его взглядов и интересов, а в последующем после установления контакта просят выполнить различного рода задания". "Один из основных таких посылов - получение сведений об экономической, военно-политической ситуации в стране, получение доступа к разным базам данных крупных предприятий, а также получение логинов и паролей для входа на государственные ресурсы", - подчеркнул оперативный сотрудник.
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В сюжете рассказали о деятельности одного из Telegram-каналов, который объединял айтишников, в том числе из Белоруссии. Постепенно от администраторов канала его участникам стали поступать указания совершать DDoS-атаки на российские и белорусские сайты.
"Вот, к примеру, администратор чата призывает атаковать сайты белорусских гостелеканалов, радиостанций, газет, Центральной избирательной комиссии, правоохранительных органов, банков и концернов. Среди задач со звездочкой от администраторов чатов: получение доступа к управлению интернет-площадками, а также к информации с фамилиями и номерами телефонов сотрудников предприятий Беларуси и России. Дальше формирование собственной базы данных с указанием пола, даты рождения, региона проживания, профессии", - заявили в сюжете.
Директор частной IT-компании по разработке программного обеспечения Александр Овчаренко, который участвовал в таком канале, рассказал в эфире, что "скидывались базы по рассылке с инструкцией по написанию ботов, а также базы с контактной информацией военных и их родственников". "Начали формироваться группы из более опытных программистов - хакеров, чтобы получить доступ к управлению и администрированию самих сайтов, к их базам данных, к их рассылке, к их конфиденциальной какой-то почте. Персональные данные, образование, военное образование, гражданство какое", - добавил он.
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