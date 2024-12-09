https://ria.ru/20241209/bastyrkin-1988125443.html

Александр Бастрыкин: для нас нет разницы между чиновниками и бизнесменами

Александр Бастрыкин: для нас нет разницы между чиновниками и бизнесменами - РИА Новости, 09.12.2024

Александр Бастрыкин: для нас нет разницы между чиновниками и бизнесменами

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией. О том, почему для российских следователей не важен статус в борьбе с коррупционерами, об... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:00

2024-12-09T15:00

2024-12-09T15:00

интервью

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией. О том, почему для российских следователей не важен статус в борьбе с коррупционерами, об ущербе, который нанесла коррупция в 2024 году, и результатах работы СК РФ рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна.– Александр Иванович, 9 декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией. Расскажите, каких результатов достигли следователи СК РФ по этому направлению? И как бороться с этим явлением?– За девять месяцев этого года в суд направлено девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года. Половина этих дел о взяточничестве, 13% – о мошенничестве, 5% – о присвоении и растрате. Среди их фигурантов – 380 лиц особого правового статуса, в том числе 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления.Наибольшее количество уголовных дел расследовано следователями Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской области, Западного межрегионального следственного управления на транспорте, Республики Татарстан.По уголовным делам Следственного комитета за девять месяцев 2024 года установлен размер причиненного ущерба от коррупционных преступлений на сумму 14,2 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года – более 15,9 миллиарда рублей. Хотел бы отметить, что нашим следователям удалось возместить ущерб более чем на 4,9 миллиарда рублей. Кроме этого, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 18,5 миллиарда рублей.Усилено противодействие организованным формам коррупции. В текущем году направлено в суд 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц (в аналогичном периоде прошлого года – 118 дел в отношении 371 лица). На мой взгляд, это хорошие результаты, и мы их добились во взаимодействии с другими правоохранительными органами в ходе системной работы по противодействию коррупции.Не секрет, что коррупция наносит серьезный вред государству. Мы видим, что коррупционных преступлений стало расследоваться больше. Но одними только силовыми и законодательными методами не получится снизить число коррупционных преступлений. Для полноценной борьбы cэтим явлением необходимо придавать особое значение антикоррупционному воспитанию личности. Именно поэтому нам необходимо в подрастающем поколении выработать нетерпимость к коррупции.– По каким делам коррупционной направленности удалось добиться наиболее крупного ареста имущества для обеспечения исполнения приговора?– Например, по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. По данным следствия, Сатюков получил взятку криптовалютами биткоин и эфириум стоимостью более пяти миллиардов рублей от администратора криптобиржи за общее покровительство. Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников. Он и Соколов скрываются за рубежом. В настоящее время по делу принимаются меры к установлению их местонахождения и экстрадиции.Кроме этого, в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и иных лиц арестовано имущество стоимостью более 1,4 миллиарда рублей.По делу бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова следствием арестовано имущество стоимостью 190 миллионов рублей. По данным следствия, Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой компании взятки в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму семь миллионов рублей за общее покровительство. Расследование этого дела завершается.А при расследовании хищений, допущенных при исполнении государственного оборонного заказа сотрудниками ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", арестовано имущество фигурантов на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.– А какая работа по противодействию коррупции ведется в субъектах? Кто из высокопоставленных региональных чиновников стал фигурантом дел о коррупции?– Наши следователи вне зависимости от региона – от Калининграда до Владивостока – системно работают по противодействию коррупции. Что же касается наиболее резонансных дел, то, например, в Главном следственном управлении расследуется уголовное дело в отношении и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2024 году он требовал от представителя коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, ежемесячно передавать один миллион рублей за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и погашение задолженности по договорам, заключенным с подведомственными городскому правительству учреждениями. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и чиновник был задержан вместе с соучастником.Завершены следственные действия по делу в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" министерства здравоохранения Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллионов рублей за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.На завершающей стадии расследования находится и уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил лично от директора коммерческой организации взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера – предоставление скидки в размере 13 миллионов рублей на приобретение двух квартир в элитном жилищном комплексе в городе Тюмени за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица. Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей.Еще один пример: бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, по версии следствия, получил взятку в размере 21 миллиона рублей от предпринимателя за содействие в заключении государственных контрактов. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства этого преступления.– В этом году были задержаны и несколько чиновников из Подмосковья, расскажите, на каких этапах расследования их уголовных дел?– Расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных государственных контрактов. Деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по проведению капитального и текущего ремонта медицинских учреждений Московской области. Общая сумма взяток составила более 170 миллонов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками. Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций.Также в числе фигурантов уголовных дел первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн. Среди его сообщников ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московской области "Корпоративный университет развития образования" Андрей Лубский и директор ООО "Торговый дом "Просвещение-Регион" Ирина Савенкова. В 2024 году между этими организациями был заключен договор на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области на общую сумму более 742 миллионов рублей. По данным следствия, Бронштейн получил от Савенковой взятку в размере 25 миллионов рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременную оплату по договору. Лубский при этом выступил посредником.– Ситуация с нелегалами остается важной внутренней проблемой, в связи с чем хотелось бы узнать, какие меры принимает СК РФ в борьбе с теми, кто организует нелегальную миграцию?– Такая противоправная деятельность, конечно, приносит колоссальный вред и создает угрозы безопасности для общества. Я неоднократно говорил, что проблему нужно решать комплексно, в том числе с участием бизнеса. Потому что, как известно, зачастую мигранты идут на преступления из-за низкого уровня их жизни.Что же касается нашего вклада в борьбу с фиктивной постановкой на учет мигрантов, то мы совместно с подразделениями МВД и ФСБ выявляем и пресекаем подобные преступления систематически. Так, за год были раскрыты как единичные случаи, так и факты организованной преступной деятельности.Например, в Москве направлено в суд уголовное дело в отношении троих должностных лиц отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино и еще 10 участников преступного сообщества. Действуя в составе преступного сообщества, они выстроили работу хостелов в Московском регионе, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет свыше 100 тысяч иностранных граждан, нелегально находившихся в России. Преступный доход соучастников составил в районе полмиллиарда рублей.В Санкт-Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрея Колесникова. Он оказал содействие преступной группе в постановке на фиктивный миграционный учет более 12,5 тысяч иностранцев. За это соучастники получили 37 миллионов рублей.Мы продолжаем выявлять и пресекать подобные факты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ России.– Ранее озвучивалась информация о фактах коррупции в таможенных органах. Как продвигается расследование в отношении сотрудников этого ведомства?– Да, действительно ряд уголовных дел в отношении сотрудников ФТС был расследован следователями СК РФ. Так, в суд направлено дело заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС России Александра Беглова и начальника Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни ФТС России Александра Алеева. По версии следствия, Беглов выступил посредником при передаче взятки за обеспечение таможенного выпуска легковых автомобилей при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу ЕАЭС. Кроме того, он и сам получил взятку за ускорение процедур таможенного оформления товаров и непринятие мер таможенного контроляТакже направлено в суд уголовное дело начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова. Он обвиняется в получении взятки в сумме более 10 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и оказание содействия в перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации.Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшей и.о. заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, действуя в интересах ООО "Авиаброкер", Башкатова путем дачи указаний подчиненным сотрудникам Шереметьевской таможни обеспечила принятие незаконного решения об изменении категории декларируемых самолетов на льготную категорию. Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей. На основании собранных следствием доказательств, подтвердивших допущенные Башкатовой нарушения таможенного законодательства, в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты. Обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела.Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные – заместители начальника Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации Сероштан и Антипов обеспечили выдачу в 2018-2019 годах акцизных марок двум коммерческим компаниям, имевшим задолженность перед таможенным органом по уплате таможенных платежей, что повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на сумму 1,2 миллиарда рублей.– Александр Иванович, нельзя не согласиться, что 2024 год запомнится гражданам в том числе задержаниями ряда высокопоставленных действующих и бывших чиновников Минобороны России. С чем были связаны такие громкие "посадки"?– Да, среди обвиняемых в этом году по уголовным делам коррупционной направленности действительно фигурируют в том числе и бывшие заместители министра обороны Тимур Иванов и Павел Попов. Иванов проходит по уголовному делу о получении взятки, подробности расследования в интересах следствия пока разгласить не могу. Павел Попов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.В задержаниях чиновников из числа Минобороны нет ничего необычного. И для следователей СК РФ нет разницы, идет ли речь о высокопоставленном сотруднике Минобороны или о бизнесмене, особенно если человек пытается незаконно обогатиться на своем рабочем месте. Я твердо уверен, что каждый чиновник, военнослужащий независимо от должности и размера звезд на погонах обязан всецело осознавать уровень своей ответственности перед страной, в том числе степень возможного наказания за неисполнение своих должностных обязанностей. Конечно, сейчас особое внимание к военно-промышленному комплексу обусловлено прежде всего потребностями российской армии на полях специальной военной операции (СВО). Если же говорить в цифрах, то по материалам, собранным следователями, привлечены к уголовной ответственности 125 лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 206 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 11 – при реализации государственного оборонного заказа.– Мир не стоит на месте, постоянно разрабатываются новейшие технологии. Расскажите, используют ли следователи СК РФ искусственный интеллект в борьбе с коррупцией?– Я убежден, что искусственный интеллект не сможет заменить простого следователя, однако он может помочь ему в работе. Так, у нас имеется разработка, позволяющая анализировать совокупность данных о серийных преступниках и выявлять некоторые закономерности. Эта программа апробировалась в регионах, и сейчас ее дорабатывают с учетом отзывов практических работников. Уверен, что в случае необходимости мы сможем разработать и продукт для других категорий уголовных дел.При этом я уверен, что нужно быть очень аккуратными при использовании искусственного интеллекта в серьезных процессах, особенно где требуется комплексная оценка. На мой взгляд, роль искусственного интеллекта при расследовании преступлений пока следует свести к решению отдельных прикладных задач. Сбор и оценка доказательств – очень сложный процесс, требующий участия человека.– Завершая наш разговор, скажите, какие меры по дальнейшему совершенствованию законодательства, на ваш взгляд, нужно принять?– Нам нужно обеспечить механизм, при котором коррупционеру сложнее будет скрыть имущество, полученное в результате совершения преступления. В этой связи необходимо распространить возможность неотложного ареста имущества на основании постановления следователя при совершении любых преступлений коррупционной направленности. Сейчас же такая возможность имеется только относительно имущества, полученного в результате совершения лишь отдельных видов преступлений.Коррупционеры могут переоформлять имущество, полученное в результате совершения преступления, на третьих лиц, чтобы скрыть его от возможной конфискации. Для того, чтобы обеспечить эффективные меры по возврату этого имущества, следует закрепить возможность применения ареста в случае наличия достаточных оснований полагать, что оно было передано третьим лицам именно в целях сокрытия, если принявшие его лица знали или должны были знать об этом. При подготовке этого предложения нами учтен зарубежный опыт. Подобная практика уже имеется в Республике Беларусь.По-прежнему актуальным остается вопрос того, какое имущество подлежит конфискации. Сейчас конфисковать можно имущество, которое получено, например, при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями и ряда других преступлений. Однако в этом перечне нет таких составов преступлений, как мошенничество и растрата, в случае их совершения с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере. Это виды хищений, где зачастую ущерб измеряется очень значительными суммами, и мы полагаем, что конфискацию необходимо распространить на имущество, полученное при совершении таких преступлений.В этих целях сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока. Кроме того, учитывая, что цифровая валюта все чаще используется в преступных целях, считаем необходимым совершенствовать действующее законодательство. В этих целях в текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. В настоящее время указанный законопроект находится на рассмотрении в правительстве РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)