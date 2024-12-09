Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 09.12.2024
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная, заявил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:08
2024-12-09T15:08
запорожская область
днепр (город)
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная, заявил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Да нормально все. В принципе, она же не работает, она угрозы никакой не представляет", - сказал Балицкий в ответ на вопрос о ситуации на ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html
запорожская область
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, днепр (город), энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс
Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС

Балицкий назвал ситуацию на ЗАЭС спокойной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная, заявил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Да нормально все. В принципе, она же не работает, она угрозы никакой не представляет", - сказал Балицкий в ответ на вопрос о ситуации на ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Белоруссия готова к строительству второй АЭС совместно с Россией
6 декабря, 14:19
 
Запорожская областьДнепр (город)ЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала