https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 09.12.2024
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная, заявил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:08
2024-12-09T15:08
2024-12-09T15:08
запорожская область
днепр (город)
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС сейчас спокойная, заявил РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Да нормально все. В принципе, она же не работает, она угрозы никакой не представляет", - сказал Балицкий в ответ на вопрос о ситуации на ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241206/aes-1987714237.html
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запорожская область, днепр (город), энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс
Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС
Балицкий назвал ситуацию на ЗАЭС спокойной